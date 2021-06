Lionel Edetqui, EVP Nord-Amerika

Lionel Ettegui er konserndirektør i komiteen for regionen Nord-Amerika. Ethetqui har blitt utpekt som EVP Regional United States siden september 2019. Han har mer enn 20 års erfaring i driften av store internasjonale selskaper. Før han begynte i gruppen, var Eladequi styreleder og administrerende direktør i Kolhapur Group. I tillegg fungerte Ettequi som sjef og administrerende direktør for Saputo Bakery-divisjon i mer enn 6 år til den ble solgt til Grubo Pimbo i 2015. I 2005 grunnla han Cool Desserts, et moderne meieriverk med listede produkter. Selskapet ble solgt til Liberte (Yoplite Group) i 2008 til alle forhandlere i Canada. I tillegg har Ettequi hatt ulike lederstillinger i Europa, Afrika, inkludert virksomhet, operativ ledelse og forretningsutvikling.

Ettegui har også sittet i styret for flere selskaper, inkludert 7 år i Montreal

7 år i Sacramento-Coir Hospital Foundation og CTAQ (Quebec Food Processing Council). Han ble uteksaminert fra Commerce fra Etiquette Institute Superior de Jeston. Nåværende styremedlemmer og ledende stillinger: Elopak Canada (styremedlem), Elopak Inc. (Team Member), Enways (Team Member) og IY (Team Member). Tidligere direktører og ledende stillinger de siste fem årene: Mito Sushi (medlem av det rådgivende styret), 123KLAN (medlem av det rådgivende styret), Foundation Hospital Sacre Coir (styremedlem) og Group Collaborator (styreleder og administrerende direktør).