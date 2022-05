Ledelsen til Michelins mentor svarer Lionel Ricollet: «Vi har vært på Chess Choi 15 ganger»

Mandag, under Michelin Guide-festivalen 2022, kom det som en overraskelse: Den berømte og prestisjetunge restauranten Comme Chez Soi i Brussel mistet sin andre stjerne.

Kokk, Lionel Ricolette, Restaurant Innrømmet sin uforståelighet I magasiner er bordene alltid fulle, og Gault & Millau-guiden gir den en god score på 18,5 / 20. Han stilte også spørsmål ved Michelins instruksjoner, og forklarte at han ikke hadde sett en inspektør på tre år. «Vi tror fullt og fast på at dette er inspektører fra utlandet. Ja, men vanligvis dukker inspektøren opp etter å ha betalt regningen. Her er det ingenting på tre år …», Han lovte.

Ble kontaktet av GratisWerner Loens, direktør for Benhelux-eksamen ved Michelin Guide, svarer på disse påstandene. «I løpet av de siste 5 årene (og til og med to år preget av regjeringen) har våre forskere besøkt Com Chess Choi femten ganger. Jeg vil minne om at vi har midler og tilstrekkelig antall analytikere til å etablere kvalitetsarbeid og at metodikken vår er identisk med 34 lokasjoner i verden. På samme måte, for å forstå at vi ikke liker visse typer matvarer som er skadelige for andre typer mat, se på mangfoldet av restauranter som er oppført i utvalget vårt.«