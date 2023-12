Leder for Cop28: «Ingen undersøkelse sier at utgang av fossilt brensel vil tillate oss å begrense global oppvarming til 1,5 °C»

Sultan Al Jaber, emiratiske presidenten for COP28, anså «utfasing» av fossilt brensel som «uunngåelig», men i en opphetet meningsutveksling med den tidligere irske presidenten i november, sa at det ikke var nødvendig å begrense oppvarmingen til 1,5°C. Mary Robinson og søndagens Guardian rapporterer.

Sultan Al Jaber, som koordinerte sine aktiviteter med sjefen for det nasjonale oljeselskapet Adnoc, talte på et nett-arrangement organisert av She Changes Climate-initiativet 21. november. Visepresident for menns gruppe Ms. Robinson (høytstående embetsmenn, fredsaktivister og menneskerettighetsforkjempere), utfordret Sultan Al Jabers avslag på å avstå fra fossilt brensel.

«Jeg abonnerer på ingen måte på de alarmistiske debattene. Ingen vitenskapelig studie, intet scenario sier at vi kan oppnå 1,5 °C med en utfasing av fossilt brensel. 1,5 °C er min nordstjerne. Og reduksjonen og utfasingen av fossilt brensel, etter min mening, er uunngåelig. Det er essensielt. «Men du må være seriøs og pragmatisk. Vis meg et veikart for å få bort fossilt brensel som er forenlig med sosioøkonomisk utvikling uten å sende verden tilbake til hulen alder,» la han til.

Der han gjentar replikkene sine hver gang han snakker om emnet. I denne ordvekslingen snakker han om både «nedgangen» og «utgangen» av fossiler.

Dommen, som har sjokkert enkelte klimaaktivister og eksperter, handler om vitenskap, mens Sultan Al Jaber fortsetter å insistere på at han stoler på både vitenskap og økonomisk virkelighet, og ønsker å være «innenfor rekkevidde av 1,5 grader Celsius». Plakater over hele COP-siden i Dubai.

Det er ingen diskusjon om frister i børsen, noe som er forvirrende.

«Det grenser til fornektelse.»

Åpenbart falske utsagn. Det er mye vitenskapelig forskning på emnet, og FNs generalsekretær, Antonio Guterres, husket dette i Dubai denne fredagen: «Vitenskapen er klar: 1,5 ° C-grensen er bare mulig hvis vi slutter å brenne alle fossiler drivstoff. . Det er ikke et spørsmål om reduksjon eller reduksjon. Det er en utfasing. , med presise tidsplaner.

I en uttalelse til Guardian kommenterte Bill Hare, generaldirektør for Institute for Climate Analysis, Sultans uttalelser: «Dette er en ekstraordinær, avslørende, urovekkende og stridbar meningsutveksling. «Sender oss tilbake til hulene» er en eldgammel trope av fossilbrenselindustrien: den grenser til klimafornektelse.

«Mr. Al Jaber ber om et veikart. Alle som bryr seg kan finne det i Det internasjonale energibyråets siste netto-null-utslippsscenario, som sier at det ikke kan være noen ny utvikling av fossilt brensel. Vitenskapen er helt klar,» fortsatte han. .