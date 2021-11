Lederne dro for å hvile for turen til Norge

Mathieu WARNIER, Media365, ble utgitt tirsdag 2. november 2021 kl. 19.15.

Den 26 mann store troppen som opprinnelig ble valgt ut til å spille to kamper i Norge neste helg er redusert til 17 elementer, som vil dra nytte av ett minutts pause.

Guillaume Gille forsvarer styrkene sine. Selv om Blues formaliserte utnevnelsen av Valentine Borde som kaptein etter den internasjonale pensjoneringen til den franske treneren Michael Cuico, reduserte han også laget sitt til den norske posisjonen i Golden League. Da de var 26 på Maison du Handball mandag, blir de bare 17 når de reiser til Trondheim for å møte Norge denne lørdagen og denne søndagen. Faktisk har de ansatte på det franske laget bestemt seg for å klare seg uten tjenestene til noen spillere som er svært etterspurt hos de respektive klubbene fra begynnelsen av sesongen. Luka og Nikola Karabatic, Vincent Gérard, Nedim Remili, Ludovic Fabregas og Dika Mem vil ikke delta på de to møtene, mens Romain Lagarde, Melvyn Richardson og Nicolas Tournat allerede er utelukket fra skade.

Kille ønsker å gi ungdom en sjanse

Å bli i Norge vil være en mulighet for Julian Bose, Arthur Len og Luke Toby til å spille i sine første kamper med det gjenopplivede franske laget. Guillaume Gille sa i en uttalelse fra det franske håndballforbundet (FFHB): Det er en måte å bevare lokale systemer og samtidig raskt pleie den yngre generasjonen spillere som har liten eller ingen tilgang til det franske laget. Det er fra dette perspektivet om læring på høyeste nivå og dets behov at vi ønsker å fordype denne yngre generasjonen fordi vi tror den har en fremtid og til slutt vil gi oss bærekraftige løsninger. “På slutten av 2021-2022-utgaven vil det franske laget ikke lenger delta i Golden League. Faktisk har FFHB formalisert sin utmelding fra avtalen som ble signert i 2012 med sine norske og danske kolleger.