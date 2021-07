Leeds sies å være nær å signere Christopher Clausen fra Norges Valerenca etter å ha budd på en keeper.

Hvite leter etter en ny skuddstopper etter å ha tillatt Kiko Casilla å bli med på det spanske laget Elche på lån.

Casilla var på toppen av klubben mesteparten av reklamekampanjen, men ble utestengt i februar i fjor for rasemishandling av Charltons Jonathan Lego.

Henderson ‘PR-katastrofe’? Agenten hans er et geni

Leeds Fem måneder senere signerte Illen Meslier seg fra Lorient, der 21-åringen etablerte seg som Marcelo Pilsas førstevalg.

Klaassen fotballsjef Victor Orda har stått på notering en stund En backup ‘keeper er en prioritering i sommer.

Uniteds Freddie Woodman og Levante-stjerne Danny Gordonas er blitt knyttet til et overgang til Eland Road i Newcastle.

Imidlertid ifølge Fotballinnsider, Budde Leeds for 20-åring.

Yorkshire Club skal også ha søkt om arbeidstillatelse for Clausen.

Andre steder har den tidligere Tottenham-midtbanespilleren Jamie O’Hara sagt det Pizza er en “verdensklasse” manager som “trenger” å gå til en stor klubb.

“Han burde være i en stor klubbpizza, ikke sant? Han burde være i en klubb som Barcelona, ​​for å være ærlig,” sa O’Hara. TalkSPORT.

“Spurs er en større klubb enn Leeds … det er et skritt foran. Jose Mourinho kommer ikke til å bli Leeds manager, er han?

“Jeg sier ikke at Leeds ikke er en stor klubb, jeg sier ikke at Pizza skal gå, jeg sier at han skal være i en klubb. Barcelona. Han er en god manager og Leeds er veldig heldig som har ham.

“Jeg elsker ham i Spurs, men han kommer aldri til Leeds for Spurs. Han er ikke ambisiøs nok hos Spurs.

“Han er leder i verdensklasse.

“Jeg tror han har en slags kjærlighetsaffære med den klubben, byen og fansen. De alle elsker ham, jeg tror han elsker dem.

“Men hvis folk som Barcelona, ​​Real Madrid eller PSG banker, beklager, du ble ikke i Leeds United, du går.”