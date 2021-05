Leeds: Slipp Pizza Bombard vs Saints

Etter å ha slått Burnley sist i Premier League, vil Leeds United være ivrige etter å ta plassen de forlot når de møter Southampton tirsdag kveld.

Marcelo Pizzas parti opprørt i Turf Moore, De slo Clarets med 4-0 Takket være målene til Matthews Clichy, Jack Harrison og Rodrigo, som signerte sommeren.

Imidlertid var en mann som slet i løpet av spillet, i motsetning til lagkameratene, Patrick Bombard.

Spissen vant nylig 3-1 mot Spurs, men det var bare for ham Målet I de siste syv Premier League-kampene ser det ut til at han har kokt opp de siste ukene.

Hans opptreden i Brighton tidligere denne måneden var en anledning da Bombard ikke kunne involvere seg i spillet og Pizza endelig bestemte seg for å erstatte ham med et timeskilt med Rodrigo. Hans 15 berøringer og 12 vellykkede pasninger Veldig lavt i Leeds ’åpning XI På Amex Stadium.

Spilleren etter kampen skriver i rangeringer Leeds Live Den dagen ga Bern Cross ham en 4/10: “Sjelden var det et spark. Siden han var med i det første spillet, har han sumpet inn tre midtstoppere. Det siste i en lang rekke motbydelige kamper for spissen uten Golden Boot-håp er for lengst forsinket. ”

Den anonyme scenen ble kopiert igjen i løpet av helgen 16,2 m-vurdert Mannen sliter desperat med å engasjere seg, og Burnleys to sentrale spines gjør ham lett hekta.

I følge Sofascore, Han berørte ballen ni ganger hele tiden han var på banen, og gjorde bare fem vellykkede pasninger, noe som ikke er overraskende, da det er det laveste i noen starter. Han hadde et skudd mot målet, ga ingen nøkkelpasning – kanskje så å si – mistet alle fire duellene sine, og Burnley slo ham fysisk igjen.

Cross ga spilleren sin en av fem rangeringer, Langs: “Det ville ha vært en tøff ettermiddag for spissen, og han ville ha ønsket plass senere i andre omgang. James Tarkovsky og Ben Me stakk ham og isolerte ham. ”

Etter endelig å delta i det 58. minutt, ble Bombard nå tatt like før timesmerket To I hans tre siste Premier League-kamper; Nå som sesongen nærmer seg slutten, er det på tide for Pizza å ringe hensynsløst og slippe ham fra startoppstillingen.

Med Rodrigo Scoret to mål På lørdag, og Joe Gellhart også venter i vingene, er det på tide å ta seg til Bombard etter noen sjokkerende forestillinger for sent.

