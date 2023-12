Legendariske biler, aldri før sett biler og eksepsjonell konkurranse: Porsche feirer sitt 75-årsjubileum med stor fanfare i Brussel

Tre kvart århundre er verdt å feire. For anledningen presenterte Porsche en eksepsjonell utstilling på Autoworld i Cinquantenaire.

Porsche feirer 75-årsjubileum, og for anledningen tenker det tyske merket stort. En utstilling med tittelen Porsche – Drevet av drømmer «Fra og med denne fredagen på Autoworld Brussels vil mer enn 60 Porscher være utstilt frem til 25. februar 2024, inkludert 22 direkte fra merkevarens museum og inventar.

Mens de flotte bilene appellerer til både unge og gamle, er det planlagt en stand for det yngre publikummet. Et Lego-fylt lekeområde er satt opp for å lage de mest fantastiske bilene hentet fra alles fantasi.

En ropekamp

Utstillingen åpner fredag ​​kveld med de vanlige lanseringene av 911 2.7 RS og 918 Spyder-modellene, en DJ og lanseringen av bilkjøringssimuleringskonkurransen Born2Drive. Nøkkelen: muligheten til å overføre simulatorens ratt til en ekte Porsche på en bane.