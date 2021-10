“Leger ble sjokkert, det var et mirakel”

Etter at Josh ble angrepet, måtte leger fjerne en del av skallen for at han skulle overleve. For moren hans var det et mirakel!

9. juli ble Josh Storer, 26, voldelig overfalt i en vinmonopol i Auckland, New Zealand. Den unge mannen ble kjørt til Auckland sykehus, der legene ikke hadde noe annet valg enn å fjerne “en del av skallen hans”. Etter å ha blitt lagt i et medisinsk indusert koma i tre uker, sa legene at det var et “mirakel” at Josh levde.

“Han har gjort gode fremskritt på rehabiliteringssenteret, selv om han har hatt noen fall fordi blodet ikke renner raskt til hjernen når han våkner,” forklarer søsteren. “Han hadde høy temperatur og lavt blodtrykk – hjertet banket fortere enn det. Det er arr. For å være ærlig er legene sjokkert over at han gikk så langt. Jeg tror det er et mirakel.”

I mellomtiden er 56-åringen siktet. Han dukket først opp i North Coast tingrett 15. juli og dukker opp igjen 27. oktober.