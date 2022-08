Smarttelefonprodusenter legger i økende grad vekt på antall år med telefonoppdateringer. Men er det virkelig viktig for deg? Dette er ukens meningsmålingsspørsmål.

Hvis du leser vår tester, du skal vite at vi liker å være så kresne som mulig. Målet er å unngå ubehagelige overraskelser ved kjøp av et teknologisk produkt. Det er et poeng som kommer opp oftere og oftere i våre anmeldelser av smarttelefonerprogramvareovervåking, siden dette noen ganger bestemmer smarttelefonens levetid.

Du bør vite at ikke alle modellene er plassert i samme båt i denne etasjen. Noen produsenter liker Samsung de pleier å tilby fire år med oppdateringer nå, mens de fleste avanserte smarttelefoner svever rundt tre år med store oppdateringer. Inngangsnivået og mellomområdet har en tendens til å støtte to generasjoner Android.

Viktigheten av å oppdatere

Bortsett fra her, redaksjonen av frandroid Når vi ikke lever i en lufttett boble, finner vi jevnlig ut at det som kan være en prioritet for oss, ikke nødvendigvis er en prioritet for alle smarttelefonbrukere. Mange av våre familier og venner legger selvfølgelig ikke merke til dette spørsmålet om varigheten av programvarestøtte for telefoner. Noe som noen ganger får oss til å lure på om dette spørsmålet virkelig er så avgjørende som vi ønsker å tro.

På den annen side er vårt oppdrag slik vi tenker det å gi deg råd så godt som mulig under dine kjøp. Men fra vårt synspunkt, når en produsent ikke kan tilby mer enn to år med Android-oppdateringer på en premium-telefon, er det et problem vi må fremheve.

Legger du vekt på antall oppdateringer på smarttelefonen din?

Av alle disse grunnene er vi nysgjerrige på å høre din rapport om denne vanskelige saken innenfor rammen av ukens undersøkelse.

Legger du vekt på antall oppdateringer på smarttelefonen din? Takk for at du stemte. Du har allerede stemt i denne avstemningen. Velg et svar.

Som alltid, fortell oss gjerne valget ditt i kommentarfeltet. Vi vil publisere resultatene av denne undersøkelsen i slutten av uken, sammen med kommentarene som er mest relevante for oss. God uke !

