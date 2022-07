LEGO Atari vil tilby 2600 sett

Tre ikoniske spill og en popup-skjermkonsoll gjenskaper Atari 2600-spillopplevelsen.

Det ser ut til at Lego vil leke med den nostalgiske fiberen til 1980-tallsnerder. Etter å ha perfekt gjenskapt Nintendo Entertainment System utgitt i 1983, takler det danske leketøysselskapet en annen videospillrelikvie, Atari 2600.

Utgitt i USA i 1977 og deretter i Europa i 1981, var Atari 2600 banebrytende innen videospillindustrien. Den eksepsjonelle 15-årige levetiden har tillatt den å være vertskap for mange legendariske spill som Pitfall!, Pac-Man, Space Invaders eller den berømte ET the Extra-Terrestrial. Atari feirer 50-årsjubileum i år.

Som hyllest til denne eksepsjonelle maskinen, vil LEGO presentere en «kloss»-versjon av Atari 2600. Versjonen med fire brytere, utgitt i 1980, kommer i salg fra 1. august for €239,99. 2 532 deler gjør det mulig å fullt ut gjengi konsollen, dens berømte kablede joystick og Lego-kassetter av tre konsollklassikere, nemlig Asteroids, Adventure og Centipede. Små 3D-rekonstruksjoner av disse spillene vil være inkludert i pakken.

En fan av Atari siden barndommen, LEGO-designer Chris McVeigh er glad for å slippe dette LEGO-settet. «Jeg husker at jeg tilbrakte timer foran fjernsynet og undret meg over at jeg kunne spille arkadespill hjemme. […]»Han sier.

«Hun tar deg tilbake til de lykkelige dagene»

«Det er derfor det er en så fantastisk opplevelse å samle to ikoner, Atari og Lego, i denne fantastiske samlingen. Vi håper at å bygge denne klassiske konsollen vil ta deg tilbake til de lykkelige dagene da noen få piksler representerte en verden av eventyr.

I motsetning til LEGO NES-settet har ikke dette settet en mini-TV å kopiere spill på. Her ønsket designerne en liten pop-up scene midt på konsollen, som etterligner opplevelsen av å spille Atari 2600 hjemme. Et sett som spiller fullt på nostalgi, og som vil bringe frem gode minner for de gamle blant oss.

_

Følg Keiko Facebook, Nettverkslys Og instagram Så du går ikke glipp av nyheter, tester og tips.