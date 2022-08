LEGO Bricktales vil bli utgitt overalt innen slutten av året

Det nye digitale eventyret fra utviklerne av Bridge Constructor-serien vil være tilgjengelig for PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One og Switch i Q4 2022.

I LEGO Bricktales kan du reise gjennom 5 forskjellige biomer med LEGO-tema og bruke ny og intuitiv byggemekanikk stein-for-kloss for å løse gåter og bringe løsningene dine til live. Fra rent estetiske kreasjoner som markedsboder og musikkbokser, til funksjonelle fysikkbaserte oppgaver som å bygge kraner og gyrokoptre, LEGO Bricktales tilbyr en rekke utfordringer og oppdrag for å sette fantasien og byggeferdighetene dine på prøve. .

Gjennom den dypeste jungelen, solfylte ørkener, et yrende byhjørne, et ruvende middelalderslott og tropiske karibiske øyer, vil du oppdage fortryllende miljøer fulle av hemmeligheter, utfordringer og morsomme karakterer.

I hvert diorama er det LEGO minifigurer som trenger din hjelp, samt muligheten til å låse opp nye evner for dine gode gjerninger. Når du utforsker disse fargerike miljøene, vil du oppdage en rekke bygningsplasseringer med ditt eget sett med klosser – det er opp til deg å finne en unik konstruksjon som fungerer. Enten du blir bedt om å ta på deg designerhatten og bygge en trone som passer for en konge, eller teste ingeniørferdighetene dine for å bygge en bro som skal bære en gravemaskin over en elv, er det opp til deg å bygge bygningene dine og ta fatt på oppgave utfordringer som blir foreslått for deg!

«Vi vet at LEGO-fans rundt om i verden vil være utrolig glade for å få hendene på LEGO Bricktales,» sa Dieter Schoeller, visepresident for produksjon i Thunderful. «Det er derfor det er flott å kunne kunngjøre at spillet kommer til et så bredt spekter av plattformer. På PlayStation, Xbox, Switch og PC sørger vi for at så mange som mulig kan spille og nyte denne tittelen og dens intuitive murstein-for-kloss-konstruksjonsmekanikk. »