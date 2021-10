LEGO har laget en kopi av Titanic fra klosser 9090

LEGO selger en modell basert på de opprinnelige planene for Titanic. En kopi større enn livet.

Mer enn et århundre etter at det hadde sunket, snakker folk fortsatt om Titanic. Og LEGO har ikke gjort ting på halvparten. Faktisk blir denne bygningen annonsert som ” en av de lengste og høyeste LEGO -modellene til nå Med 9.090 murstein og en lengde på 1,3 m har miniatyrbekledningen noe å imponere.

LEGO-designeren Mike Psiaki la ikke skjul på sin entusiasme for dette store prosjektet: Det har vært en utrolig reise å gjenskape dette ikoniske skipet fra LEGO klosser, ved hjelp av tegninger laget for mer enn et århundre siden. Designet av LEGO Titanic med vekt på enorme detaljer og skala, men også presisjon, tillot oss å lage en av de mest utfordrende byggeopplevelsene til nå. »

Og detaljer, dette settet inneholder mange av dem. Flere ikoniske elementer har blitt gjengitt identisk, for eksempel maskinrommet, førsteklasses hovedtrapp og alt det utvendige tilbehøret til foringen.

Du vil kunne betale for denne kopien for å bygge fra 1. november 2021 (men den er allerede forhåndsbestilt her) for € 629,99. Det skal bemerkes at det er forbeholdt personer over 18 år.