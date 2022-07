LEGO signerer et nytt «Bowser»-sett

Lego har gitt ut den største samlingen i Lego Super Mario-serien.

«Bowser er rett og slett den ultimate sjefen – og vi er glade for å kunngjøre at vi introduserer denne supersized versjonen til den voksne LEGO Super Mario-serien for litt større risiko,» Lego senior designer Carl Merriam sa i en uttalelse.

Neste oktober slipper LEGO Mighty Bowser-settet. Med 2 807 stykker med Bowser og hans egen ildkulekaster, er dette det største settet i Super Mario-serien. En annen overraskelse er at to knapper lar deg bevege hodet og en kampplattform og to tårn med sikte på å bli slått ned av skurken er integrert i pakken. Dette systemet lar Bowsers munn åpne og lukke. For å oppnå dette nivået av mobilitet, brukes mange av klossene som Lego emulerer til å bygge biler, fly og romskip. For å se presentasjonsvideoen, gå til Her.

Pakken vil være tilgjengelig for $270. Så det vil være den dyreste av Lego Super Mario-serien. Per nå er den ikke tilgjengelig for forhåndsbestilling ennå, men den bør komme i butikkene 1. oktober. En annen overraskelse er at andre utvidelsespakker vil bli utgitt i august.

_

Følg Keiko Facebook, Nettverkslys Og instagram Så du går ikke glipp av nyheter, tester og tips.