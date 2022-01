LEGO Super Mario: et nytt sett kommer

For LEGO Super Mario-elskere, gled deg. En ny utvidelsesformatoppdatering kommer for spillet, og denne gangen har det et kjent, vennlig ansikt: Luigi og hans dystre herskapshus, først sett i Luigi’s Mansion for Nintendo Gamecube for mange år siden.. Veldig time En startpakke med Marios lillebror ble annonsert for en tid siden, men han er i ferd med å få en ekte utvidelse dedikert til ham. Nyheten ble annonsert i form av en trailer på filmens offisielle YouTube-side. Nintendoder de også ga en beskrivelse av neste serie:

“Gjør familiens hjemmeaften til en skummel familiehjemmeaften med LEGO Super Mario: Luigi’s Mansion-sett, nå tilgjengelig!” Kjemp mot spøkelser og oppdag skjulte skatter i korridorene til det mystiske herskapshuset. Demp lysene, lytt til den skumle musikken og start eventyret ditt i dag! “

Som det klassiske videospillet Luigi’s Mansion, LEGO-settet vil inneholde franchisens signatursett og spøkelser, med King Boo som antagonist og siste fiende, noe som gir næring til rivaliseringen mellom de to karakterene.. I tillegg viser videoen at hvert spill vil bli solgt separat, med flere tilgjengelige som starter i dag. Denne LEGO Super Mario-utvidelsen kommer garantert til å bli en eksplosjon, og vi gleder oss til å se hvordan potensialet til dette merket vil utvide seg i fremtiden.