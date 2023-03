Legoland-prosjektet i Charleroi forlatt, «vi må nå starte på nytt»

Denne annonsen vakte stor oppsikt fredag ​​morgen: Merlin Entertainments endrer sin strategi og forlater byggingen av Legoland-parken i Charleroi, Informasjon gitt av våre kolleger fra ekko

Opplysningene ble bekreftet av Willy Borsus, vallonsk økonomiminister. «Konsernet tok denne beslutningen etter å ha gjennomført en omfattende vurdering av sin globale virksomhet. Diagnosen hans fører til en modifikasjon av strategien som går ut på å favorisere konsolidering av eksisterende infrastruktur (og under bygging) fremfor utvidelse av aktiviteter.Det sier statsråden i en pressemelding.

Nå må vi gå videre. NeiVi beveger oss for å identifisere andre muligheter for å transformere dette nettstedet.

Thomas Dermin, statssekretær for utvinning og strategiske investeringer fra Charleroi sier til seg selv «overrasket». «Metoder for omskolering er mulig og bør utforskesDet sa han fredag ​​ettermiddag.

Sosialisten kjenner filen godt, og det er han som har returnert til Charleroi for å håndtere Catch-planen, som tar sikte på å fremskynde jobbskapingen i regionen etter flere industrielle omstruktureringer, inkludert Caterpillar. «I dag går den økonomiske motoren nord for Charleroi på full fart: de to nye økonomiske aktivitetsparkene i Jumet/Jusselis viser en belegg på 100 %, mens BioPark i Jusselis ved siden av Caterpillar-området blomstrer med et nytt campusprosjekt og planer for nye produksjonsanlegg. Derfor er metoder for omskolering mulig og bør utforskes.Han bemerket i en lang melding på Twitter. Til tross for den strategiske beslutningen til Merlin Group.Og litt kritikk av prosjektets mangel på industriell karakter, jeg er fortsatt overbevist om at mine kolleger i provinsen har gjort en god jobb med å studere og støtte dette prosjektet. Det uslukkelige ønsket om å finne en fremtid for dette symbolske nettstedet bør fortsette å lede våre handlingerfortsatte utenriksministeren.Når du er i politikken, må du bygge en bedre fremtid for innbyggerne og tørre å støtte ambisiøse prosjekter for å frigjøre fremtidige muligheter. Noen ganger blir prosjekter kronet med suksess, og vi er heldige i Charleroi som opplever suksesser. Noen ganger mislykkes andre prosjekter, men du bør aldri slutte og alltid fortsette resolutt, til tross for noens kynisme.Han fullførte.