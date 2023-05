Leicester og de fire belgierne er fikset på Fulhams gressbane, Everton pulveriserer Brighton, Onana.

Leicester tapte 5-3 på Fulham på kampdag 35 på mandag Premier League. Yuri Tielemans, Timothy Castagne, Ugyldig fase Og Dennis Pratt Alle holdere Rever.

Leicester scoret tre mål i en tøff første omgang Willian (10.), Carlos Vinicius (18.) og Tom Cairney (44.). Dennis Pratt Betalte prisen for denne første halvdelen, endret hodet I hvile (46.). En endring som ikke stoppet Leicester fra å slippe inn et fjerde signeringsmål Cairney (51.). De Rever Deretter lukket gapet Harvey Barnes (59.) rett før publisering Yuri Tielemans (60.). I prosessen gjenopprettet Willian en firemålsledelse for Fulham (70.), men Leicester berget æresbevisninger med en straffe. James Madison (81.) og Barnes (89.) scoret et nytt mål.

Everton hadde på sin side en gylden operasjon for vedlikehold etter en 1-5 seier i Brighton. Amadu Onana Han kom inn i kampen i det 87. minutt.

De Karameller Han scoret to ganger i første omgang for å gjøre forskjellenAbdullahi Dukore (1., 29.) og et selvmål Jason Steele (35.) I andre omgang, Dwight McNeil Gir Everton en firemålsledelse (76.). Alexis MacAllister (79.) Amato Onana (87.) reduserte like før kampen gikk foran. Karameller. På stoppetid (90. + 6) sørget de røde djevlene for 1-5 igjen til McNeill.

I rangeringen, Leicester bærer byrden av suksess Nottingham foran Southampton Senere på kvelden ble han nummer 18 og var 30 poeng bak den første EvertonDen rykker til 16. plass med 32 poeng.