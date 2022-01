Lekkasjen sier at AirPods Pro 2-utgivelsesdatoen er satt til andre halvdel av 2022

Apple oppdaterer ikke flyene sine hvert år fordi denne typen iPhone-tilbehør ikke krever årlige oppdateringer. Airboats flyr konstant fra butikkhyllene, dette er bare noen av de mest foretrukne hodetelefonene. I fjor ga Apple ut den oppdaterte AirPods Pro med MagSafe og en ny AirPods 3-modell, som introduserte en større overhaling og noen nye funksjoner. Apple forventes å gi ut den neste Airports Pro 2-oppdateringen, og alle indikasjoner peker på en utgivelsesdato i 2022. Den siste rapporten fra Asia sier at selgere allerede forbereder seg på å lansere neste generasjon Airports Pro 2.

Ming-chi Guo er en pålitelig Apple-forsker som avslører hemmeligheter om produkter han aldri har sett før. Airbus Pro 2-utgivelsesdatoen er satt til Q4 2022 uten å gi en bestemt dato. Leaker avduket også en spennende ny funksjon i Airports Pro 2 som ikke finnes i noen andre AirPods eller Beats-modeller.

Trend Hvordan tjene penger ved å blogge i 2021

De nye hodetelefonene vil støtte Apples tapsfrie lyddesign, som vil være en betydelig prestasjon. Det har allerede vært spekulasjoner om at Apple kan utvikle en proprietær trådløs dataoverføringsprotokoll for å erstatte og/eller gi Bluetooth for å aktivere tapsfri musikk på Airports Pro 2.

Separat vil AirPods Pro 2 MagSafe-ladedekselet ha høyttalere som kan aktivere Find My Sounds, sa Guo. Dette er i tråd med andre lekkasjer som forårsaket endringen av dekseldesignet for de nye Pro trådløse øreproppene.

I følge tidligere lekkasjer forventes den nye AirPods Pro å ha et nytt design. De kan ha små stengler eller hengende stengler helt. Apples Beats Studio Butts ligner på 2021 Airboats Pro, de har ingen bagasjerom.

Guos AirPods Pro 2 utgivelsesdatoestimat er noe i samsvar med tidligere lekkasjer som trådløse hodetelefoner vil falle i andre halvdel av 2022.

Fra den siste lekkasjen Digitale timer (Går gjennom MacRumeurs) Bloggen sier at selgere i Asia er klare til å sende komponenter til de nye trådløse hodetelefonene.

Det er fornuftig å anta at AirPods Pro 2 kommer i butikkene omtrent samtidig som iPhone 14-serien denne høsten. Apple forventes å gi ut 2022 iPhones i midten av september og slutten av måneden. Å ha AirPods Pro 2 i butikkene samtidig er i samsvar med gjeldende Q3 / Q4 2022 utgivelsesvurderinger.

Den nåværende AirPods Pro-modellen vil bli utgitt i slutten av oktober 2019, etter utgivelsesdatoen for iPhone 11. Det treårige gapet mellom de to første generasjonene av AirPods Pro er utenkelig. Til sammenligning ble AirPods lansert i midten av desember 2016. AirPods 2 ble avviklet i midten av mars 2019, etterfulgt av AirPods 3 ble avviklet i slutten av oktober 2021.