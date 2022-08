Lena Omstendigheter brakk tåen hennes… Johnny Depp kjører fortsatt for Dior…

10. august 2022

Lance Armstrong giftet seg på nytt

Lance armstrong Til tross for at han ble fratatt Tour de France-titlene, var det i Frankrike han sa «I do» til sin forlovede, Anna Hansen! Syklisten la ut flere bilder av bryllupsseremonien på Chateau La Coste på Instagram.

«Verdens beste dag. Jeg giftet meg med mitt livs kjærlighet @annahansenarmstrong,» skrev atleten. Purana klisjeer, før de berømmet henne søtt.

«Bror, du har vært min absolutte klippe de siste 14 årene, jeg ville ikke ha overlevd uten deg. Jeg er så stolt av paret vi ble – vi måtte legge ned jobben, virkelig hardt arbeid, og jeg er så glad for at vi gjorde det. Jeg elsker deg så mye og vil alltid være der for deg og familien vår,» la han til.

Johnny Depp jobber fortsatt for Dior

Johnny Depp Det ser ut til at han har fornyet kontrakten med Dior ! I følge E! nyheterSkuespilleren skal angivelig signere en ny syv-sifret avtale for å fortsette å representere årets bestselgende duft, Savage.

Selv om det ikke er kommet noen offisiell kommentar ennå, fortsetter motehusets Instagram-konto å dele stjernens utgivelser som berømmer produktet sitt.I går.

Det er nok til å la skuespillerens argumentasjon bli bekreftet i neste ankeforhandling som sannsynligvis vil skje snart! Både Johnny Depp og Amber Heard anket dommen.