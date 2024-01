Leni er syk etter å ha fått sparken fra «Star Academy».

Etter en kveld med duetter med eksepsjonelle gjester, fra Bonnie Tyler til Eloise via Pierre de Mare, MC Solar og Hoshi, er dommen inne. Til tross for mangelen på belgiske stemmer vinner Helena, sesongens belgier, en billett til resten av eventyret. En total overraskelse for Brynoise som ikke la skjul på overraskelsen ved kunngjøringen av fornavnet hennes.

Den andre kandidaten til å kvalifisere seg til neste lørdags semifinale er Julian, en tenåring fra Pa som har funnet ut at musikk er en ekte kur mot stamming.

Da han ikke klarte å samle nok stemmer fra publikum, tapte Lenny mot Axl, til tross for at han var sesongens store favoritt. En avvisning som de yngste tydeligvis ikke forventet i konkurransen. Sjokkert kollapset kandidat Telehook på scenen og ble båret ut av settet av det medisinske teamet. Senere, da alle kameratene hans – selv de kastet ut – møttes på scenen for å si «farvel» til publikum, var Lenny påfallende fraværende.

«Leni, hun er en veldig ung kvinne […] Hun står overfor det vi kaller speil, kameraer, og hun er en flink elev. Hun blir mer og mer komfortabel som sanger, men hun er fortsatt en ung kvinne«, sa Nikos Aliakas. «Presset vi bygger rundt disse barna som skal utgjøre Star Academys klasse i 2023 er betydelig. […] I kveld vil jeg at vi alle skal sende gode vibber til denne 18 år gamle unge damen. […] Vi forstår hva hun går igjennom, og vi (kan tenke oss) at hun er sjokkert og ikke forstår hva som skjer. […] Det er tøft, det er brutalt, men det er en del av show- og showbransjen.«

Søndag morgen sa Lennys mor ut på Instagram: «Mange av dere har stilt meg dette spørsmålet. Leni har det bra … moralen hennes er tilbake. Du vil høre fra ham snart”, skrev han betryggende til den unge damens fans.