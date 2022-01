Lenovo IdeaPad Flex 5 PC synker til mindre enn € 500

Hvis du leter etter en bærbar datamaskin, er det nå på tide å dra nytte av salget. Faktisk, på Amazon, den bærbare datamaskinen Lenovo IdeaPad Flex 5 koster for øyeblikket €499 i stedet for €699 vær en enorme umiddelbare besparelser på €200.

Lenovo IdeaPad Flex 5 PC med rabatt på Amazon

Hvis prisen er overkommelig, er ytelsen bemerkelsesverdig. Faktisk, for øyeblikket på Amazon, kan du nyte en veldig god rabatt på 200 €. Vær oppmerksom, for å dra nytte av dette tilbudet, vil det ikke være nødvendig å utsette, fordi aksjene helt sikkert vil gå veldig fort.

Når det gjelder de tekniske egenskapene til PC-en, vet du at den består av en 14-tommers Full HD-berøringsskjerm med en oppløsning på 1920 X 1080 piksler, en AMD Ryzen 5-prosessor med 8 GB RAM og 512 GB lagringsplass. Denne innstillingen vil gi deg jevn daglig bruk. Designet for å foldes 360°, vil du kunne gå fra en bærbar PC til et nettbrett på et blunk.

På tilkoblingssiden har den 2 USB 3.1 Gen 1 Type A-porter og en USB 3.2 Gen 1 Type C-port. Men hvis du er i tvil om valget ditt, ta deg tid til å se vår sammenligning av de beste bærbare datamaskinene. du vil lykkes finne din lykke i forhold til budsjettet ditt.