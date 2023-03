I 1979, da han var 17 år gammel, ga Leo ut sin første singel, «Banana Split». Det var en fantastisk suksess for den belgiske sangeren, da singelen solgte flere hundre tusen eksemplarer. Men en pipe med toveis tekster angret Leo ofte på, som han nylig fortalte til The Parisian. «Jeg vet at jeg har åpnet døren fullstendig for pedofile kriminelle.

«Jeg er glad for banansplitten og eplet mitt. Vi holder oss til frukten.»

En sjokkerende rapport som ikke stoppet ham fra å få en ny ung mann –Etter Fatals Picards-redningen– I dag. Som bevis valgte Apple sangen med sin annonseplass for den nye gule iPhone 14 og iPhone 14 Plus. Som et resultat? I løpet av 10 dager har videoen blitt sett nesten 8 millioner ganger på YouTube. Leo fortalte Le Parisian at han var «stolt og glad» over å få pipen hans brukt av et amerikansk selskap. Vanligvis ville den luso-belgiske sangeren treffe en fin jackpot i showrettigheter. «Jeg er glad for banansplitten og for eplet mitt. Vi dveler ved frukt«, reagerer hun med humor. Akkurat som Jack Duvall, hennes eksmann og forfatter av tittelen med Jay Alansky. «Det er veldig bra, jeg tror regnskapsføreren min blir glad!», svarte hun.

Hva skal til for at Leo, en tidligere trener på The Voice, skal gjenopplive karrieren? Imidlertid led mange artister samme skjebne for Apple-merket og deres reklamekampanjer. I 2007, da singelen hennes «New Soul» ble brukt til å promotere MacBook Air, hadde Yale fordel av global eksponering, det samme gjorde Nym.