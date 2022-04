Leonard-brødrenes seier over Beijing Express: 3000 samlet i Malmedi (bilder)

Rundt 3000 mennesker var torsdag kveld samlet på Intermills i Malm for å overvære finalen i den 15. utgaven av det franske showet Beijing Express.



© Belka Bilde

De belgiske brødrene ble imponert over de ni foregående sendingene da de reiste flere tusen kilometer gjennom fire land: Kirgisistan, Usbekistan, Jordan eller De forente arabiske emirater. De markerte historien til Beijing Express som en prestasjon, med åtte nivåer av suksess.

Torsdag kveld var de sterke igjen. I denne siste kampen møtte drømmerne Jeremy og Fanny mot paret, og i sluttfasen i Dubai vant de mer enn 4 minutter over sine rivaler og markerte seg nok en gang. Situasjonen var på topp i Malmedisalen til støtte for de to Leonard-brødrene.



© Belka Bilde

3000 tilskuere, vunnet for den belgiske duoens sak, vibrerte med heltene sine på kvelden, nølte ikke med å heie motstanderne. Klokken 23:30 var det en gledeseksplosjon da to lokale brødre vant denne 15. utgaven av showet. De 100 000 euroene som ble vunnet takket være denne ekstraordinære opplevelsen ønsker begge å dra nytte av familien fra seieren og er alltid markert i minnet til de to Malmedi-brødrene.



© Belka Bilde