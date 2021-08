Sidhan Cork

Bayer Leverkusen -keeper Grill (21) har sluttet seg til Sport Club Bran på lån frem til slutten av den nåværende norske sesongen, som varer til slutten av kalenderåret.

Lenard Grill. Foto: Thomas Hilms/https://www.der-betze-brennt.de

Et av de viktigste samtalepunktene i Beaver Boses Leverkusen -lags fall forrige sesong var skade på førstevalgsmålvakt Lucas Hrotecki. Nicholas Lombins posisjon snublet inn i målet for Die Werkself, to store feil mot UEL -kampen og Young Boys og Oxburg mot seriekampen tvang Bose til å sende Leonard Grill i mål i stedet. Grill var et trygt par hender til Hrotechis hjemkomst, og var klar til å starte 2. sesong for Bayer.

Etter forrige sesongs nederlag valgte Leverkusen imidlertid et sikrere alternativ og signerte Zenits tidligere Andre Lune som en akkreditert sponsor for finsk internasjonal hrotech. Så han ble presset til grillstativene, og spilletiden vil være veldig viktig for hans utvikling i hans alder, noe som har blitt noe redusert siden han flyttet fra 1. FC Kaiserlatter til Bay Arena i juni 2020.

Fran vil definitivt være en verdig løsning på dette problemet. Første divisjon sitter på bunnen av klubbbordet, tre poeng unna rabatt -sluttspillet. Det er fortsatt 13 kamper til slutten av sesongen med kalenderåret i desember, og grillen kan definitivt få mye mer erfaring med dette kortsiktige trekket.

Mer om Lenard Grill

Kunts utnevner Arne Meyer til kaptein for Euro -åpning, åpner valg av keeper

Bundesliga Tactical Talk: Runde 26