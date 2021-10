Leonardo, den første dronen som er i stand til å fly, gå og skateboard!

Caltechs robot flyr, går og skøyter!

Leonardo er en spesiell robot … en drone utstyrt med robotbein. Dette er resultatet av en studie fra University of California, Berkeley. Denne hybridroboten, med propeller som lar den fly, kan foretrekkes av militæret og førstehjelpsavdelingen. Universitetsteamet ønsker å ta det vertikalt i fremtiden slik at det kan gripe inn i vanskelig terreng. Han vil oppgradere sin bipolare robot, slik at han selv kan bestemme om den skal fly eller gå.

Canon lanserer det første objektivet som kan skyte på VR

Nytt fra Canon er RF 5,2 mm F2,8L dobbeltfisk. Ifølge den japanske giganten oppnås dette formålet ved å ha to linser. Kvalitetsinnhold [qui] Mangel på For virtuell virkelighet. Den mest bemerkelsesverdige oppfinnelsen er kombinasjonen av to linser i stedet for ett objektiv for et enkelt hjem. Canon har valgt to vidvinkelobjektiver. Det tilbyr også to domefish -øyelinser, med 60 mm mellomrom for å gjenspeile avstanden mellom våre to øyne. Optikk leveres med EOS VR -programvare, samt et plugin for Adobe Premiere for å utnytte tatt bilder. Den doble fisken vil selge for 2, 2199,99.

Polar’s Grid X Pro, en vedlagt klokke for idrettsutøvere

Polar selger sin nye multisport -klokke: Grid X Pro. Det er fremfor alt dedikert til eventyrere og idrettsutøvere. Denne smartklokken har treningstrening, militær motstand og utmerket batterilevetid (40 timer). Sistnevnte er egnet for ethvert miljø og vær. Polar Grid X Pro synker til en dybde på 100 meter og tåler ekstreme temperaturer fra -20 C til 50 C. For et safirglas -objektiv som dekker urskiven, vil det motstå støt og riper. Denne smartklokken har en berøringsskjerm, 5 knapper for navigasjon og et akselerometer, barometer og stoppeklokke. Den er tilgjengelig i 3 farger fra 4 499,99. For Titanium -versjonen, den lettere, vil det ta ytterligere 100 euro.

T20, Nokias nye nettbrett

Nokia går inn på nettbrettmarkedet med en innovasjon: T20. Den har en 10,4-tommers 2K LCD-skjerm. Enheten er utstyrt med en 8MPX baksensor og en 5MPX front. T20 er kompatibel med ansiktsgjenkjenning og har to mikrofoner og to høyttalere. Nokia valgte en sandskåret aluminiumsramme som gjør skifer lettere: 470g. T20 vil bli priset til 239,90 for 4 GB RAM og 64 GB lagringsversjon. For 4G -kompatibel modell er prisen 9 259,90.