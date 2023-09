Leonardo DiCaprio fanget et stjålet kyss med en 25 år gammel kjendismodell

Repetisjon er et gjentakelsesmønster. Leonardo DiCaprio, 48, har aldri blitt sett med en kjæreste over 28 år, og dette er ikke den siste virale videoen av skuespilleren.

Disse Hollywood-stjernene trakk frem lommeboken til støtte for slående skuespillere

skuespiller Titanic Den italienske supermodellen Vittoria Cetti (25) ble sett kysse på en nattklubb på Ibiza.

De to dvergpapegøyene ble allerede fotografert mens de nyter is og kaffe i solen for noen uker siden i Santa Barbara.

Så denne teorien er tykk for Californias forskjellige kjærlighetshistorier. Han ville ha skilt seg med Gisele Bundchen da han var 25, og Bar Refaeli noen uker før henne … 26 år. Det samme gjelder Blake Lively, som var 24 år da de to skuespillerne slo opp.

Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio, Robert De Niro: Cannes» sterkeste trio

Verre, ettersom han blir eldre, kobler DiCaprio opp med yngre og yngre partnere. For sin del var Leo 38 da han begynte å date 20 år gamle Tony Corn, og hadde en fling med 20 år gamle Camilla Morone tidlig i forholdet deres (skuespilleren var 43).