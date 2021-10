Leonardo, en robot som er i stand til å skateboard

Hybriden mellom den bipolare roboten og dronen tilbyr Leonardo -roboter en ny måte å komme seg rundt i omgivelsene.

Hvis vi ofte spør om robotene til Boston Dynamics som eksisterer nå Parkour kan gjøreNoen ganger glemmer vi at andre selskaper også prøver å utvikle bipolare roboter. Caltech presenterte nylig sin nye robot: Leonardo.

Leonardo er imidlertid ikke en “enkel” bipolar robot. Navnet er hentet fra uttrykket “Beina starter“, Egentlig”Ben på dronen“Fordi Leonardo ikke bare kan bevege seg på to bein, men han kan fly som en drone! Denne funksjonen lar ham bevege seg lett i komplekse eller bratte miljøer. Hvorfor parkerer du når du flyr over hindringer?”

Spesielt mobilroboten

I presentasjonsvideoen kan Leonardo bevege seg, hoppe i trapper, balansere på et tau eller til og med et skateboard! Gangarten er mindre solid enn Boston Dynamics -roboten, men den er bare en prototype og resultatene er lovende.

Roboten ble utviklet av forskere ved Caltech Institute of Technology i California. Leo er for tiden i prototypen, men demonstrerer at den kan utvikle hybrid bipolare roboter som er i stand til å fly med funksjoner som ikke er mulig for standard droner eller roboter. På en måte får det frem det “beste” fra begge verdener.

⁇Vi hentet vår inspirasjon fra naturen ved å tenke på hvordan fugler flagrer og hopper på telefontråder.», Snart forklarer Joe Chung, Astronaut og professor. “Bipolare roboter er i stand til å takle komplekst terreng i den virkelige verden ved å bruke samme type bevegelser som mennesker, men er blokkert av ulendt terreng. Flygende roboter beveger seg lett rundt i ulendt terreng.⁇

Imidlertid fører denne økte mobiliteten til problemer med autonomi og transporteffektivitet. Energiforbruket er veldig høyt, og det kan bare bære en viss vekt. Forskere sier at det å lage Leo er spesielt komplekst. Hovedformålet var å la roboten ikke miste balansen på bakken eller i flyet. Dette lille ingeniørmiraklet ble utført av forskere som brukte algoritmer og kunstig intelligens.

Til slutt er Leonardo omtrent 70 cm høy og veier 2,5 kg. Den er utstyrt med fire propeller og har et par ben for dobbel gange. Dens impulser lar den også være mer stabil i vanskelige miljøer.