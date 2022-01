Les astronomers australiens ontcouvert en astrologisk rangetrange i Voice lactée, som er en rayonnement elektromagnetisk lang rytme inhabitelle lang: dette finner overe la voie i en nouveau champ doobeservation.

De astronomiske astronautene er nå på utkikk, i revy Nature, med deteksjon av “objet” (astre), miljøer rundt 4.000 lumiere de la Terre, qui umet un fort radiosounds på 18,18 minutter. Une pirode anormalement longue, jamais observée jusqu’à present. “C’est one objet inhabituel”, bemerkelsesverdig sobroment av radio-astronomen Ismaël Cognard, du Centre national de la Recherche Scientific (CNRS) français.

Disse astronomene tryller frem bi astras qui omettent des ondes elektromagnetics quests mai avec des “piroids” beaucoup plus courts.

Mindre mer nombex, pulsarer – en sjanger détoile à neutrons extrêmement compacte – tours sur eux-mime de phono ultra-rapide, en umettant, som et svelg, en rayonnement rigulier på et innfall av millisekunder per sekund. Une autre “espace” d’toile à neutron, beoucoup plus rare, le magnetar, jusqu’à la dizaine de secondes.

Lipequipe menn ved Natasha Hurley-Walker, de Universitét Curtin, en Australian, au l’idio de fouiller donés recuilies par un radiotilloscope basses fantas gant dans l’outback australien, murchison. Jeg observerer sjangeren dobjets, i zombiens tegn à en pyroide pluss lang kø.

Cest un jeune thiosard qui a entamé le chantier … et céve “objet”.

Une démarche ardue “parce que cest technique très difficile et trûs coûteux en termes de calcul”, soul après de l’AFP Fabian Schüssler, astrophysicien au Commissariat à lénergie atomic. Disse radioteleskopene produserer montasjer av donasjoner som er unike algoritmer og beregninger av kalkulus for å leve opp til ett resultat.

“C’est a bon exemple d’une dicouverte qu s seffectue quand on cerche dans un espace de paramètres inexplorés”, la Fabian Schüssler til. Autrement dit, quand på hensyn til là o l’on n’a pas l’habitude eller les moines de faire.

Jakten er over

Lexistence cet objet avait été prédite par la theorie, note l’astrophysicienne Natasha Hurley-Walker. Il s’girait d’un magnetar à pyroide ultra-longue, en sorte détoile à neutrons tournant très lentement on elle-mime.

Une hypothyse “mulig” selon Fabian Schüssler, bil “på siden rotasjon dune auto à neutrons va ralentir au fur et à mesure de son eksistens”. Kom innom, ta en titt og kos deg!

Denne stillingen er et annet problem. Lostrofysiske innstramminger er ikke det eneste som observerer observasjonen om at “du ikke bør puste lettet ut for å produsere den typen radiotoner på 18 minutter”.

Eller son utelatelse er genialt, det er en av mine kollegers qui tours mer lentement og devot donc avoir une utelatelse beoucoup mer faible, a point devenir inindiectable “, selon l’trophysicien au Commierege hjemme.

Signalet registrerer på en pirode trois mois, dabut 2018. Lobjet na pas disparu, mime si on ne détecte plus son signal dsormais.

Ismail Cognard, du CNRS, sopuie på en historie for å avsløre styrken av l’mission registrering: “Certains magnetars on the pirodes démission trillions brilliant. croute du magnetar, whose influence is champ magnetic, en boostant l’mission “.

Lobjet mystrieux diecté existe-t-il toujours? “Oi!”, Svar fra astronomen. Her er to av de mest påviselige chassisene som noen gang er funnet av alle kongressmedlemmer.