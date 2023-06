Les Bleuets vant mot Norge og gjorde en god uttak til kvartfinalen

Hva skjer etter denne annonsen?

Den andre dagen av Euro Esperance gruppespillet ble avsluttet søndag kveld med et banneroppgjør mellom Frankrike og Norge. Etter en seier over Italia for å delta i turneringen, kunne nok en seier mot nordmennene, som ble slått av Sveits den første dagen, se Bleuets ta et godt valg og rykke nærmere knockout-stadiet. (1-2). I dette andre møtet gjorde Sylvain Ripoll ikke mindre enn syv endringer med Amin Atli og Michel Ollis embetsperiode til fordel for Arnaud Kalimuento.

Med alle disse endringene manglet Frankrikes spillere logisk nok automatisering i den første perioden og det første kvarteret var svært dårlig, med varme forhold på begge sider av banen. Lucas Chevalier slapp en farlig ball, men Frankrike-keeperen ble godt hjulpet av forsvaret sitt, mens Amin Adlis heading ble enkelt reddet av Norge-keeperen. Til tross for noen gode trekk klarte ikke de franske angriperne å forstyrre motstandsblokken og balansen mellom de to formasjonene forble konstant gjennom denne første perioden.

Da de kom tilbake fra garderoben gjorde de to trenerne ingen endringer, men de blå kom tilbake på banen med bedre intensjoner. Etter Enzo Le Fées første streik fortsatte det franske laget fremgangen raskt. Og med et nytt forsøk befant Michael Allis seg i en perfekt posisjon i motstanderens straffefelt etter Amin Adleys kryss, og Crystal Palace-spissen åpnet scoringen med en flatfot-avslutning for å starte rallyet godt. Inntil da.

Dessverre, bare minutter etter å ha scoret sitt redningsmål, slet Mikael Ollis i motstanderens sekstenmeter før han krasjet inn i den norske keeperen. Den trefargede kantspilleren gjorde et direkte tegn på å bli forflyttet i retning av benken sin. I prosessen ledet han Bradley Barkola til slutten av stevnet. Christopher Clayson unngikk deretter et tre ganger sluttmål mot Ryan Sergi, deretter foran Eli Wahi. I ekstraomgangene reddet Costello Lukepa seieren ved å blande seg inn foran Lucas Chevalier. Til tross for denne siste spenningen, holdt Les Blouettes fast for seier til sluttsignalet og har nå seks poeng på to kamper. Kvalifiseringen til kvartfinalen er så nærme!