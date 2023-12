Les Bleus ble nummer 3 i et løp dominert av Contiolati – Norge

som rund IBU Kopp I mange sesonger har The Riley Blandet Dagen ble fløyet av den norske kvartetten. Frankrike er tredje bak Sverige.

Norge gjør skade

I iskalde Gondiolati-14°c, Norge regulerer dette Riley Blandet. Beste resultater i skyting, seks konkurranser og en på ski, den norske kvartetten er ikke mindre enn 13 land! Maren Kirkeide, Emily Kalkenberg, Johann-Olav Boden Og Mats Overby Bekrefte Norges ekstremt dominerende sesongstart.

Mer enn to minutter fra seier kjempet Sverige og Frankrike i det meste av løpet. Det har fått en flott start Riley Blandet Takk Sarah AndersenHans debut Riley, Anna-Karin Heidenberg, Emil Nyquist Og Henning Sjöqvist For det andre måtte jobben fullføres for å holde Sverige på pallen.

En ny plattform for Frankrike

Dagens første flammebærer, Jean Richard Det var et lite uhell i skuddet hans stående. Hubs, sikkert hemmet av kulden, slet Hakkekuler. Et tilbakeslag får ham til å krysse Riley 10., over ett minutt foran Sverige, med en tredje skitid.

på scenen Sprint i går, Ocean Michel Takk for et solid skudd, et valg og en flott andre skitid. Savoyard slo Frankrike til tredjeplass halvveis i løpet.

Og veldig solid mot mål der bare én kule brukes, Theo Guyrat Poilat Store kunder møtte dette Riley. Habs ga alt på ski for å holde Frankrike på pallen og til og med foran de andre nasjonene.

Med riktig skudd, Oscar Lombardot Man skulle håpe å være tilbake i Sverige under siste skyting, men slik var det ikke. Henning SjöqvistSliter med å ødelegge hans siste målTil slutt lykkes etter tre forsøk til og Jura, en hakke stående (I tillegg til de to andre tidligere brukt Lag) kan ikke komme seg ut på skiene. Beste skitid noensinne RileyJura-rytteren går mot mål for å gi den franske klanen en god tredjeplass.

Franske stafettresultater

Jean Richard (0+3) Ocean Michel (0+1) Theo Kairat Poilat (0+1) Oscar Lombardot (0+3)

Fullstendige resultater:

Fotokreditt: Authamayou/NordicFocus