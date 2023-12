Les Bleus overhalt Sverige og skal utfordre Norge i finalen

I semifinalen mot svenskene (37-28) var Olivier Krumbols» spillere enestående i sin dyktighet og talent.

Syv av syv! Frankrike er ubeseiret i semifinalen i VM. ikke i det hele tatt. Sverige betalte for å finne det ut denne fredagen, og Blue vant sin syvende semifinale av syv i historien. En fantastisk triumf, på slutten av en eksepsjonell forestilling under første akt, var veldig stille og solid i andre akt. På søndag skal franskmennene prøve å vinne en tredjeverden mot Norge (19:00), som de dominerte for fem dager siden (24-23) for å fullføre hovedrunden.

The Blues lærte kvartfinalen perfekt. Fra å snuble i åpningskampen mot Sexes tirsdag kveld til å dundre borte mot svenskene denne fredagen, har de forsvarende olympiske mesterne vært strålende de første 18 minuttene. En ti-målsledelse (13-3) mot et lag å huske er ubeseiret siden starten av turneringen. Men hennes demonstrasjon av hurtighet i kvartfinalen med fem redninger på de fem første motstandsskuddene var ingenting mot Laura Glaser i angrep. Gapet snudde raskt til danteske proporsjoner da Tamara Horacek og lagkameratene spilte spillet sitt beundringsverdig, og tvang den svenske treneren til å ta to timeouts på ti minutter da skandinaven prøvde å slukke den ulmende brannen hjemme.

Det var ingen spenning i andre omgang

Etter den andre kampen løsnet svenskene grepet noe ved å signere et 4-0-løp som holdt dem i live (13-7, 22.). Undervurdert av individuelle bedrifter fra slike som Lucy Grenier eller Estelle Nze Minko, holdt Blues en veldig klar ledelse ved pause (19-11). En pause var helt uoverkommelig for svenskene, som ikke kunne komme tilbake innen seks lengder fra de franske kvinnene, mindre strålende enn første akt, men likevel veldig overbevisende, hver gang et lite stopp fra Glaser eller Sago. En godgjører. Eller Horaceks nesten perfekte sikte (9 av 10 skyting). Mot slutten av kampen hadde gapet økt til ti enheter igjen, og stoppet til slutt på ni i den siste summeren (37-28). En maktdemonstrasjon mot det svenske forsvaret som regnes som gjeldende målestokk. Bortsett fra i angrep, har de blå gått opp et gir i dette verdenscupen. De må ta det et skritt videre. Og ikke minst i Norge.