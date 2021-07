Leter du etter et sted i solen? Få orden på pengene dine før du flytter til utlandet

Når vi tenker på muligheten for å reise igjen, kan det hende at noen ser etter noe langsiktig. Etter å ha blitt hindret av inneslutning, vil det ikke komme som noen overraskelse hvis en smak for eventyr får folk til å søke å bo i utlandet. Legg til så mange jobber som er tilgjengelige for å utføre eksternt, og du har en cocktail for en expat-boom.

Men å reise til et annet land er ikke alltid lett. Hvis du vurderer å gjøre dette, kan du legge til disse fem pengerelaterte oppgavene i oppgavelisten din.

1. Beregn skattesituasjonen din

Få økonomiske råd og bransjenyheter for å hjelpe deg med å administrere pengene dine.

Vanligvis, hvis du bor mer enn seks måneder i ett land, kan det hende du må betale skatt i utlandet, selv om dette kan variere fra land til land. “De to viktigste tingene du bør vurdere er bosted og adresse,” sier Daniel Hogan, medstifter av regnskapsautomatiseringsselskapet Ember. “Hvis en person flytter fra Storbritannia, kan de slutte å være bosatt i Storbritannia, men det er lite sannsynlig at de ikke lenger vil ha sitt britiske hjemsted.”

Det forklarer at bosted bestemmes hvert regnskapsår av en trinnvis test av lovlig bosted (SRT) for enkeltpersoner. “Hvis du flytter til midten av et regnskapsår, gir SRT muligheten for en” delt års behandling “i visse tilfeller,” sier Hogan.

“Som et resultat vil den fysiske personen bli beskattet som bosatt i Storbritannia for den tiden de var i landet, og deretter bli beskattet som ikke-bosatt resten av året. Det er tre hovedtilfeller der delt behandling oppstår: hvis noen begynner å jobbe i utlandet på heltid; hvis du er partner til noen som begynner å jobbe heltid i utlandet; eller hvis de ikke lenger har et hjem i Storbritannia. “

Storbritannia har “dobbeltbeskatningskonvensjoner” på plass med flere land, som skal sikre at du bare må betale skatt en gang på inntekten din. Hvis du fremdeles er usikker på statusen din selv etter å ha sjekket myndighetens nettsted, kan du spørre Majestet for inntekt og toll (HMRC) om råd.

2. Vurder å åpne en lokal bankkonto.

Sarah Holt fra pengeoverføringsgruppen Monese sier: “Når det gjelder bankvirksomhet i utlandet, avhenger det virkelig av omstendighetene dine.

“Er flyttingen din permanent eller midlertidig? I hvilken valuta blir du betalt? Har du eiendeler hjemme? Å holde hjemmekontoen din åpen er et fornuftig alternativ, da det kan være en vanskelig prosess å gjenåpne en lukket konto. “

Men å ha en konto i lokal valuta vil sannsynligvis være gunstig hvis du blir betalt i en annen valuta enn sterling, på grunn av valutasvingninger. I hovedsak vil du sørge for at pengene du tjener i landet du bor i, vil gå mot din livsstil der, uten å bli erodert av valutakurser.

Sørg for å sjekke hva din nåværende kontoleverandør tilbyr. “Avhengig av hvem du banker med, er det mulig å få en multivaluta-konto i din britiske bank, som Revolut eller Wise,” sier Hogan.

Dessverre har mange gatelångivere redusert tilbudet til de som flytter til EU, fordi “pass” -avtalen mellom bankene ble avsluttet med avslutningen av Brexit-overgangsperioden tidligere i år.

Dette betyr at i stedet for å overholde et sett med regler, må bankene tilpasse seg regelverket i alle landene de ønsker å operere i, og noen har bestemt at det ikke er verdt det, spesielt hvis de har få kunder i en destinasjon spesielt. Noen briter som bor i utlandet har til og med blitt fortalt at deres lokale bankkontoer stenger.

Hvis du bestemmer deg for å få en lokal konto, må du være oppmerksom på de administrative hindringene dette kan medføre. “Å åpne en lokal konto kan være vanskelig fordi bankene ofte krever at du beviser at du er lokal innbygger, noe som kan være utfordrende hvis du nettopp har flyttet,” sier Inez Cooper, grunnlegger av det internasjonale forsikringsselskapet William Russell. “Vurder å åpne en expat-bankkonto, spesialisert for fagpersoner bosatt i utlandet, som tilbys av mange banker.”

3. Se på sparing og investeringer

Hvis du åpner en individuell sparekonto (Isa) for kontanter eller aksjer og aksjer i Storbritannia og deretter flytter til utlandet, vil du ikke kunne sette inn penger på den etter skatteåret du flytter til (med mindre du er ansatt i Crown som arbeider i utlandet eller hans ektefelle eller sivile partner). Du kan fortsatt holde Isa åpen og fortsette å motta skattelettelser i Storbritannia, men du må informere leverandøren om at du flytter. Så det kan være verdt å tenke på å maksimere Isa-kvoten din før du reiser.

4. Klassifiser medisinsk behandling

– Etter Brexit vil det ikke lenger være så enkelt å reise mellom Storbritannia og EU, som det pleide å være, sier Cooper. – Helsevesen er en spesielt viktig faktor å ta i betraktning. Hvis du flytter til EU etter overgangsperioden, har du ikke rett til statlig helsehjelp.

“Derfor vil du kanskje vurdere fordelene med internasjonal helseforsikring.”

De fleste vil være kjent med reiseforsikring som dekker mulige helseregninger i tilfelle noe skjer med deg i utlandet. Internasjonal helseforsikring dekker lengre perioder og er tilgjengelig gjennom en rekke leverandører. Før du kjøper en forsikring, er det imidlertid verdt å sjekke om arbeidsgiveren din kan hjelpe deg med medisinsk behandling, eller om partnerens forsikring også kan dekke den.

Du kan også søke om et UK Global Health Insurance Card (GHIC), som dekker deg mens du reiser i EU. Det erstatter det gamle europeiske helsekortet (TSE). I motsetning til TSE gjelder ikke GHIC i Norge, Island, Liechtenstein eller Sveits. Imidlertid er det muligheten for at nye land blir lagt til ordningen.

Tom Wilkinson, administrerende direktør i AXA Global Healthcare, råder alle som vet at de kan trenge medisinsk hjelp til å gjennomføre en grundig etterforskning på forhånd. Han sier: ”Nøkkelen til å være forberedt på helsekostnader i utlandet, spesielt hvis du har en eksisterende tilstand, er å sørge for at du har god forståelse for tjenestene og fasilitetene som er tilgjengelige i ditt nye hjemland.

”Både standarden og kostnadene for helsevesenet vil variere over hele verden, så det er forståelig at mange expats er bekymret for kostnadene ved medisinsk behandling.

“Det er viktig å forberede seg på de forskjellige omstendighetene du kan støte på, og å vite om visse behandlinger er vanskelige å få eller spesielt dyre.”

5. Finn ut hvordan du kan sende penger hjem

Flere finansielle tjenesteselskaper tilbyr internasjonale pengeoverføringer med lavere kostnader. Bruk et sammenligningsnettsted for å vurdere de beste prisene, og vurder å opprette en konto hos en eller to av leverandørene som ser ut til å tjene deg godt. De fleste er gratis å bruke, men kan ha ekstra kostnader for ting som å be om et fysisk debetkort.

“Hold øye med kontoer som lar deg holde sterling og euro, og som kan settes opp i Storbritannia før du reiser,” råder Moneses Holton. “Disse kontoene skal tillate deg å sende og motta betalinger i euro i landene med betalingssonen i euro (Sepa). De inkluderer alle EU-land pluss Island, Norge, Liechtenstein, Sveits, San Marino, Monaco, Andorra, Vatikanstaten og Storbritannia.

“Fordelen er at du kan foreta og motta betalinger i euro uten å måtte åpne flere kontoer og opprettholde lenken din til Storbritannia.”