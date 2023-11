Leter du også etter eksen din på sosiale nettverk?

Bli venner eller slå opp?

I følge IFOP-studien tror 59 % av kvinnene på muligheten for å være venner med en eks, sammenlignet med 70 % av mennene.. Men i praksis er det kun 33 % av kvinnene som opprettholder kontakten, mot 46 % av mennene. Denne forskjellen fremhever en annen tilnærming til separasjon: kvinner virker mer tilbøyelige til å gjøre en ren pause, mens menn ofte opprettholder forhold, til og med overfladiske.

En eks-partners tilstedeværelse på nettet kan også forårsake ubehag, spesielt for kvinner. 81 % av dem ville føle seg flaue hvis de samhandlet med sin nåværende partner på sosiale medier, som deles av 69 % av mennene. Å ha bilder av en eks på sosiale nettverk er et kritisk problem, fordømt av 83 % av kvinnene og 76 % av mennene.

Sjalusispill og spionering på ekser

Studien fant at menn er mer sannsynlig å spionere på eksene sine på sosiale medier. 53 % av kvinnene innrømmer å ha forfulgt eksene sine i nye forhold, sammenlignet med 38 % av kvinnene. I tillegg har 39 % av mennene opprettet en falsk konto for å spionere på eksen deres, noe som er mindre vanlig blant kvinner (22 %).

Sosiale medier er også i ferd med å bli et felt for sjalusispill etter et samlivsbrudd. 62 % av mennene legger ut glade historier for å gjøre eksen sjalu, etterfulgt av mindre enn halvparten av kvinnene (47 %).. Bilder som antyder ny intimitet brukes også annerledes: 52 % av mennene bruker dem sammenlignet med 34 % av kvinnene.

Røde linjer og online popularitet

Online hevn tar en mørkere vending, med 40 % av mennene som innrømmer å ha nedverdiget eksen sin på sosiale medier for å skade omdømmet deres, sammenlignet med bare 14 % av kvinnene.. Å sirkulere intime bilder av en eks er en annen form for hevn, praktisert av 38 % av mennene og 14 % av kvinnene. Denne atferden fremhever risikoen og alvorlige konsekvensene av nettinteraksjoner etter samlivsbrudd.