Letizia av Spania, mer og mer muskuløs: meislede trekk og hvitt hår, en sliten, men fortsatt elegant dronning

Selvfølgelig, selv når døtrene deres ikke er i nærheten, tilbringer nå kong Felipe og dronning Letizia tiden sin med studentene! Etter konfirmasjonen av deres eldste Leonor, deres yngste Sofia (som snart skal fly til Wales) og ulike seremonier, militære eller ikke, deltok kongeparet denne onsdagen, et stort øyeblikk for mange hundre unge spanjoler: alle sammen. Han fikk et stipend for å fullføre studiene i utlandet og fikk gratulasjoner fra dem.

Fraværende for arrangementet var kongen og dronningens to døtre, Leonor og Sofia (17 og 16), som nøt sine siste dager sammen i Madrid. Men det stoppet henne ikke fra å ta vare på utseendet sitt ved å velge en fantastisk grå kjole med store hvite prikker (definitivt, helt klart moteriktig denne gangen blant kronede hoder!) av den spanske designeren Laura Bernal.

Utstyrt med pumps med veldig små hæler, fremhevet den ermeløse kjolen brunfargen og spesielt dronningens imponerende muskler. Elitepublikummet kunne imidlertid ikke unngå å legge merke til at femtiåringen var sliten. Med tegnede trekk, et arret ansikt og fargeløst grått hår trengte hun ferie etter et veldig travelt år. Selv om hun alltid er på siden, må det sies at Raja lar henne administrere mange filer, spesielt siden det var hun som snakket foran studentene på onsdag.

Deres to døtre ville snart forlate dem

Heldigvis for suverenen, bør avreise på ferie ikke utsettes lenger: Som hvert år kan paret og deres døtre bo i sommerhuset på Mallorca. Å ta en pust i bakken og møte de fire store før den store divisjonen er historie. Faktisk, fra 17. august vil Leonor begynne sin treårige trening i hæren i Zaragoza. En stor utfordring for 17-åringen, men som visste at hun ville klare det.

I likhet med søsteren vil hun også fly til Wales på samme dato, som hennes eldste gjorde før henne, og gå på UWC College frem til studiene. Og denne fredagen 14. juli må de to søstrene finne foreldrene sine for et spesielt møte: paret har bestemt seg for å forene alle spanske studenter som drar som datteren deres. For å avlaste henne litt stress, definitivt…