Lev den amerikanske drømmen… SNAPSHOT SPORTS All-Stars slippes 4. juli 2022!

Om INSTANT SPORTS All-Stars: I INSTANT SPORTS All-Stars kan du spille mange sporter som lukter Amerika! I INSTANT SPORTS kan alle spille enkelt ved å bevege seg takket være bevegelsesspillet til Nintendo Switch™ Joy-Con og enkle tradisjonelle kontroller på Nintendo Switch og PlayStation 5! Oppdag Amerika gjennom 8 sporter og aktiviteter… Baseball, fotball, hockey, basketball, bowling, skyting og fotball… Ikke glem Burger Tower!

INSTANT SPORTS All-Stars er ekstremt enkelt å spille takket være forenklede kontroller eller til og med bevegelsesspill på Nintendo Switch™. Fra lillebror til bestemor og vennene dine, alle kan spille ØJEBLIKKESPORT og ha det gøy ØJEBLIKKELIG! Massevis med samleobjekter for å tilpasse karakteren din: hatter, topper, bukser og mer… Det er ikke rom for motefeil!