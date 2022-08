Levekostnader: Ferierende møter virkeligheten

De fleste Quebecere kom tilbake på jobb etter ferien; En retur til virkeligheten som gjør vondt i lommeboken for noen.

To år etter pandemien føler mange mennesker trangen til å reise uavhengig av kostnadene. Til tross for inflasjonsfrykt forblir de kanadiske boligkostnadene høye, ifølge data samlet inn av Statistics Canada.

«Det vil sikkert være veldig vanskelig, fordi folk ikke har gått ut på to år. I dag ser de ikke utgiftene sine, men virkeligheten vil bli påvirket,» bemerket en kvinne fra TVA Nouvelles.

En annen undersøkelse utført av Chartered Professional Accountants (CPA) i Canada fant at 68 % av kanadierne sier at de er «bekymret» for gjeldsnivået, mens 60 % føler at de ikke kan holde seg unna gjeld. Alder 65.

«Det er spørsmål å stille seg om kostnadene for huset og gjelden som følger med det. Du vil ikke overføre gjelden din til barna dine, du vil overføre det nedbetalte huset til barna dine. Kanskje det å gå hjem betalt vil være den nye virkeligheten, sa David-Alexandre Brassard, sjeføkonom ved CPA Canada.

Oppmuntrende tegn merkes. I USA steg inflasjonen for juli til 8,5 %, og Canada forventes å følge etter. Eksperter forventer en økonomisk nedgang, men nedfallet vil bli kostbart for mange Quebecere.