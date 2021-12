Leverandører krever en rettferdig fordeling av risiko

Vibeg sa mandag at energileverandører ber regjeringer om å iverksette tiltak for å reformere markedsmodellen og noen praksiser som legger økonomisk stress på deres skuldre.

Målet er å hindre at andre leverandører kommer i økonomisk nød.

Den kontante energileverandøren Watts ba mandag domstolene om å beskytte den mot kreditorene. Det er den tredje ressursen som kommer i vanskeligheter på grunn av økningen i energiprisene på kort tid. Leverandørene Energy2Business og Vlaamse Energieleverancier har allerede gått konkurs.

Ifølge den belgiske føderasjonen for elektrisitets- og gasselskaper (Febeg) er disse problemene et resultat av flere faktorer. Spesielt høyere markedspriser på kortsiktige børser, høyere anskaffelseskostnader for leverandører og store ubalansekostnader, som, som Vibeg forklarer, er bøter som leverandørene betaler når energimengden de legger på nettene avviker fra sluttforbruket til deres rutenett. kundeportefølje. Fagforeningen legger til at den sosiale tariffen, som ble utvidet tidlig i 2021 til om lag én av fem husstander i Belgia, også bidrar til økte kostnader for leverandørene.

Så han etterlyser reformer som «bedre fordeler risiko mellom de ulike partiene som bestemmer energiregningen». Spesielt anbefaler Febeg å gjeninnføre termineringsgebyrer for fastprisenergikontrakter, dekke leverandørene for kostnader som påløper under den sosiale tariffen og fordele risikoen for manglende betaling for distribusjon over hele kjeden. (Nettverksledere og offentlige myndigheter).

VEBIG har 34 fullverdige medlemmer, gir 7 580 direkte jobber og representerer i 2020 en omsetning på rundt 16,5 milliarder euro.