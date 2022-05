Lewandowski i Parsa, det varmes opp: stangen forbereder seg på å ofre store …

Med Kylian Mbabane for Real Madrid er Hollands avgang til Manchester City allerede offisiell, med annen attraksjon basert på Robert Lewandowskis fremtidige overganger. Vi vet: Den polske spissen, som har kontrakt med Bayern München frem til juni 2023, ønsker å bli med Barசாa i sommer.

Men kan den katalanske klubben, som er økonomisk begrenset på grunn av økonomisk fair play, betale spillerens lønn? Ifølge Mundo Deportivo er spilleren villig til å ofre seg selv. Alle som tjener totalt 22 millioner euro i året i Bayern vil være villig til å kutte lønnen hans med 6 millioner. Ifølge spanske medier er dette tittelen på Lewandowskis forside «Ja til Barca»Pole har allerede diskutert trenertjenesten og en treårskontrakt sies å ligge på bordet.

Dette aspektet er klart løst, og det er et annet viktig aspekt: ​​hvor mye ville Bayern være villig til å gi fra seg målvakten sin? Fordi, ifølge Mundo Deportivo, har Barசாa satt en grense på 35 millioner. Men ifølge spanske medier kan den katalanske klubben Memphis inkludere De Gea i avtalen som tillater München-tjenestemenn. Er det nok? Fortsettelse følger …

Crossover med Dembélé?

Lewandowski var ikke den eneste sitert da han dro til Bayern. Serge Knabry kan spesielt se at gresset ikke er grønt noe annet sted, og de bayerske lederne ser frem til en travel sommer på valutamarkedet. For, de må ta igjen avgangen, men også sørge for at personalet blir gjenopplivet. Når du komponerer med en begrenset konvolutt etter spredningen av infeksjonen (anslått av noen til 150 millioner euro).

Slik begynte navnet Ousmane Dembélé, en franskmann, å lyde i Münchens korridorer. På slutten av kontrakten hadde Barசாa-vingen gledet Bayern i mange år fordi han allerede hadde fulgt etter da han spilte for Renn. Kolleger på teamet vårt sier at angriperen, bare 25 år gammel, kan bli underlagt et fireårig kontraktsforslag basert på en årslønn på மில்லியன் for å bli kvitt sine mange fysiske plager i flere måneder. PSG vil holde øye med denne filen.