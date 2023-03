Lewis Hamilton på Red Bull: «Aldri sett en så rask bil»

Meksikaneren vant Saudi Grand Prix og nederlenderen endte på andre plass på rutenettet fra og med 15. plass. Det var den «mest dominerende bilen» den syv ganger verdensmesteren hadde sett i karrieren.

«Jeg har aldri sett en så rask bil,» sa den britiske Mercedes-føreren, som ble nummer fem i Jettaen. «Mercedes var rask i sine gode år, men ikke like rask som denne Red Bull. Forskjellen med andre biler er enorm,» sa 38-åringen, som vant seks verdensmesterskap med Mercedes mellom 2014 og 2020.

Hamilton opplevde det på egenhånd på Jeddah-banen, der Verstappen startet fra 15. plass og allerede hadde avansert inn i andre halvdel av løpet. Han passerte lett Hamilton også. «Han gikk veldig sterkt. Jeg gadd ikke stoppe ham, hastighetsforskjellen var enorm,» innrømmet vinneren av 103 Grands Prix.

Mercedes-teamets rektor Toto Wolff har innrømmet at teamet hans gjorde store feil i løpet av vinteren med å designe bilen for 2023-sesongen. Etter søndagens løp sa han at laget jobber hardt for å lage en bedre versjon som kan konkurrere med det røde laget. Okse.

Når det gjelder Hamilton, kan ikke denne flotte bilen komme raskt nok. «Jeg har ingenting med denne bilen å gjøre. Jeg forbereder meg så mye jeg kan, jeg gir alt, men jeg skjønner ikke hva som er under meg. Det er forferdelig».