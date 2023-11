Lewis Hamilton slutter med alkohol: «Det påvirket meg negativt, jeg vet ikke om jeg noen gang kommer til å drikke igjen»

Lewis Hamilton hadde et drikkeproblem. Her er hva hun sa i et intervju med Vogue: «Jeg begynte å drikke da jeg var 16. I et sosialt miljø er det mye press. Når du går full hjem, «Hvorfor gjorde jeg det?» Jeg innså at jeg gjorde det fordi jeg følte sosialt press. Hvordan kan jeg føle dette presset når jeg er 38? Tenk hvordan en 18-åring må ha det.

I fire måneder rørte ikke F1-mesteren smaken av vin. «Jeg vet ikke om jeg noen gang kommer til å gjøre det igjen. Siden jeg sluttet, føler jeg meg så mye bedre, så klar, jeg sover så godt. Under trening følte jeg at alkohol gjorde meg verre. Det var en negativ effekt Jeg var alltid på utkikk etter den lille ekstra tingen. En sport. Som spiller er det alltid den rette tingen å gjøre.» For å kompensere for mangelen på alkohol, markedsførte Lewis Hamilton en alkoholfri tequila-drikk. Almave, som navnet antyder, er en drink laget av blå agave, den samme planten som tequila. Det er en «ren» versjon og en annen «la blanco» for å blande i cocktailer.