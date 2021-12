Lewis Hamilton solgte sin Pagani Zonda 760LH

Lewis Hamilton Han har vært eier av Pagani Zonda 760 siden 2014, en spesialmodifisert versjon for ham som bærer “LH”-merket. Etter 7 år i sin besittelse, skilte han veier med sin italienske superbil.

Pagani er supersportsbiler, laget i veldig små serier. Kunder er håndplukket og det tar omtrent to år å vente med å eie en.

Hamilton deler seg fra sin Pagani Zonda 760 LH

Det er svært få ‘760’-versjoner av Pagani Zonda og Lewis Hamilton Den andre i serien hadde den ferdig montert fra bunnen av for å bli en spesiell serie med ‘760’, i motsetning til en håndfull andre modeller som ble modifisert til å bli kraftigere ‘760’-versjoner.

i besittelse i 7 år, Lewis Hamilton Han reiste mindre enn 1000 km med bil, og ble sett kjøre den ved flere anledninger i Monacos gater. I 2015 hadde han en mindre kollisjon i lav hastighet, og forårsaket mindre skader på bilen. Den har siden blitt eksportert til Storbritannia for å bli med sin nye eier.

Pagani Zonda 760 LH drives av en 7,3-liters naturlig aspirert V12-motor som yter 760 hestekrefter og 780 Nm dreiemoment. I motsetning til alle andre versjoner hadde 760 LH en manuell girkasse på forespørsel fra den britiske piloten. Han har kalt den den beste bilen han eier mest på grunn av lyden, men den dårligste med tanke på kjøreegenskaper. Han hadde kjøpt den i 2014 for nærmere 2 millioner dollar, og videresalgsprisen er ikke avslørt, men den er definitivt høyere enn den var på kjøpet.

I begynnelsen av desember fikk vi også vite at den syv ganger Formel 1-verdensmesteren hadde solgt hjemmet sitt i New York, i det svært elegante SoHo-området. Han kjøpte den i 2017 for rundt 43,9 millioner dollar, solgte den for 49,5 millioner!