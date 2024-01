LG vil markedsføre en gjennomsiktig TV

En gjennomsiktig TV som smelter inn i stuen din som en sci-fi-skjerm? Dette er en ny innovasjon fra LG, som slippes i år.

På CES 2024, showet som har blitt et utstillingsvindu for global teknologisk innovasjon, overrasker LG med å presentere en ny TV-modell som ikke er en prototype, men som er klar for salg i år.

OLED T er en gjennomsiktig TV som lar den gli inn i omgivelsene, og skaper ulike muligheter for bilder og kunst, som minner om hvordan TV-er blir til malerier når de slås av.

Den har imidlertid et kontrastfilter som ved å trykke på en knapp beveger seg bak skjermen, noe som gjør den ugjennomsiktig som en klassisk OLED-skjerm. Vær imidlertid forsiktig, det er ikke kvaliteten på siste generasjons OLED-skjerm som LG OLED G3. For eksempel er lysstyrken lav.

Dette er ikke en ny teknologi, den har eksistert i årevis og har allerede blitt presentert på CES i 2016 av Panasonic og LG i 2021. Samsung tilbyr en gjennomsiktig TV i år. LGs oppfordring annonserte sitt produkt som verdens første gjennomsiktige TV.

TV-en som ble presentert i år bruker trådløs overføringsteknologi, som allerede er til stede i LG OLED M3- og LG M4-modellene. Eksterne enheter som en Internett-boks eller spillkonsoll kan kobles til Zero Connect-boksen uavhengig av fjernsynet, med en rekkevidde på 9 meter for lyd og video.

På dette tidspunktet vet vi ikke om LGs nye produkt vil selge med sin elegante metallramme. Det er ingen informasjon om prisen, men vi vet allerede at den kun vil bli solgt i 77 tommer. Utgivelsesdatoen til OLED T er fortsatt en hemmelighet.

