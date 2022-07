Liam Gallagher ble tvunget til å avbryte konserten på grunn av helseproblemer

«Jeg beklager til alle som kom til festivalbyrået (sic) i går kveld, jeg er veldig skuffet over å måtte kutte settet kort,» sa den tidligere Oasis-forsangeren på Twitter.

«Jeg ble diagnostisert med laryngitt og legene rådet meg til å hvile. Dessverre betyr dette at jeg må avlyse min neste konsert i Cognac…», la han til om spalten hans som var planlagt for Blues Passions-festivalen. Beklager» men var opptatt av å sette «helsen» først.

Fredag ​​kveld forlot 49 år gamle Liam Gallagher, som hadde opptrådt på Beauregard i rundt tretti minutter foran et publikum på mer enn 28 000, plutselig scenen midt i en sang, tilsynelatende irritert, for å bu fra det dempede publikummet. Vist av en video som finnes på sosiale nettverk.

Festivalarrangørene nektet ethvert ansvar før sangeren ba om unnskyldning lørdag.

«Siden onsdag har John (festivalpseudonym, red.anm.) og teamet hans gjort alt for å ønske festivalgjengere, partnere, team og selvfølgelig artister velkommen. Vi vil gjerne påpeke at Liam. Gallagher avbrutt konserten av grunner. helt uavhengig av festivalen», heter det i rapporten fra arrangørene sendt til AFP.

«Vi beklager denne situasjonen, men profesjonaliteten til teamene våre kan ikke stilles spørsmål ved,» la de til.

I følge festivalens nettside spilte Ninho og Vianney på samme scene før «popikonet» Liam Gallagher ankom for sitt tredje soloalbum +C’mon You Know+.

Beauregard-festivalen som ble opprettet i 2009, ble arrangert i byen Hérouville-Saint-Clair (Calvados), og varer til søndag.