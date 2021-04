Liam Hemsworth skammer seg over kona Miley Cyrus ‘vridning i 2019-videoen

Røde løperopptak oppdaget siden februar 2019 viser spenningen mellom det da nygifte paret Miley Cyrus og Liam Hemsworth.

I videoen er den australske skuespilleren, 31, Hannah Montana-stjerne, 28, flau da hun lanserer en Vanity Fair Oscars etter en fest, som ble lagt ut på Instagram via @popcultureangel-kontoen mandag.

Arrangementet kom to uker etter at toppparet bundet knuten.

Ikke en fan: scener med røde løperer oppdaget siden februar 2019 av det nygifte paret Miley Cyrus (til venstre) og Liam Hemsworth (til høyre)

I scenene snurrer Miley foran Liam under deres felles tilgangsintervju.

Den sultne sportsskuespilleren trakk seg raskt bort fra forloveden sin da han var flau.

‘Ikke gjør det. Ikke gjør det, ‘ba han henne. ‘Du skremmer alle på teppet.’

Miley tok en pause før hun så på kameraet og så dårlig ut.

I videoen kan du se Liam iført gifteringen sin, som ble spilt inn for et halvt år siden av et par fra A-listen som søker skilsmisse.

Klønete! ‘Ikke gjør det. Ikke gjør det, ‘ba den australske skuespilleren den 31 og 28 år gamle vrakballsangeren. ‘Du skremmer alle på teppet’

Klinkende: I et annet øyeblikk før skilsmissen prøvde Miley å se sexy ut mens Liam klamret seg fast i midjen ved Avengers: Endcam-premieren. READ Malayalam-filmen 'Trike' skal utgis på OTT

I samme mandaginnlegg viste en annen video fra april, iført 2019, dype spenninger mellom paret.

Avengers: På premieren på endekameraet prøvde Miley å se sexy ut mens Liam stakk rundt livet.

Den åpenbart irriterte popstjernen ristet mannen til hånden og ga ham samtidig et ubehagelig smil.

Så løftet hun hendene og løftet stormen.

Liam og Miley søkte skilsmisse fire måneder senere og har vært gift i bare åtte måneder, til tross for at de har vært sammen i ti år.

Nå går han sammen med den australske modellen Gabriella Brooks.

Boblespenninger: Den visuelt irriterte popstjernen dyttet bort ektemannens hender, mens han ga en flau latter.

Dette kommer etter at Liam sendte fans i skogen på tirsdag for det som så ut til å være en ‘nese ring’ på en av Instagram-selfiene.

Han delte et nærbilde med hunden sin, og fans var raske med å oppdage en ny piercing.

Skuespillerens tilhengere skjønte imidlertid snart at det bare var hundens kinnskjegg i rammen av bildet.

Flytte: Fire måneder etter at Liam og Miley søkte om skilsmisse, etter å ha vært sammen i ti år. Han dater nå den australske modellen Gabriella Brooks (bildet)

Ny stansing? Dette kommer etter at Liam sendte fans i skogen på tirsdag for det som så ut til å være en ‘nese ring’ på en Instagram selfie.

‘Du besvimte nesten og tro at du fikk en nesering,’ skrev en fan.

En annen skrev: ‘Jeg trodde du hadde en nesering et sekund … Def ville være en flott fyr.’

En annen la til: ‘Jeg trodde det var en nesering, og så skjønte jeg at det var en kinnskjegg av en hund.’

Optisk illusjon: Han delte et nærbilde med hunden sin, og fans var raske til å oppdage en ny piercing