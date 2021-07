Liam henter massakren ved å avsløre sannheten om hans bedrag for Lily Millie of Love Island

South Shields -kvinnen Lily Haynes sørget for en uforglemmelig utgang fra Love Island ved å avsløre hvor nær hun og Liam var før hun ble kastet ut av villaen.

Lily Som en av de seks nye jentene i Casa Amore med guttene, fanget Liam raskt øyet hennes, selv om hun gjerne ble med Millie i hovedvillaen.

Han valgte å kysse henne under spillet Promise or Courage om natten, og identifiserte henne som den mest attraktive kvinnen; Publikum så på før de to delte seng De kysser akkurat på showet torsdag kveld.

Da Millie sa det, var det litt overraskende Love Island Vert Laura Whitmore Hun var lojal mot Liam uten å vise interesse for nye gutter; Liam kom inn i villaen igjen, ikke med Lily, men alene.

Mii var begeistret for å se Liam igjen, men gleden hennes var kort da Lily vandret inn i villaen med andre nye kvinner som ikke hadde blitt valgt.

Laura, som henvendte seg til dem alle, spurte hvordan de følte seg alene, og Lily sa at hun umiddelbart ble sjokkert.

I detalj forklarte hun at hun følte at hun hadde “ekte kontakt” med en fyr og at det føltes “gjensidig”.

Hun sa til Laura og de stadig mer bedøvede øyboerne: “Veldig 50/50 og ja, jeg er så overrasket over å stå her nå.”

Lily avslører endelig at den involverte fyren er Liam, og Chloe er i sjokk bedt om å legge hånden i munnen hennes.

På spørsmål om forholdet hennes til Liam, la Lily til: “Jeg føler at aktivitetene er veldig like – å dele seng sammen, kysse utenfor utfordringer.”

Millie så raskt opp avsky og ropte fra Liam: “Hva gjør du? Kysser du utenfor utfordringer?”

Liam, som prøvde å klandre Lily, sa at hun “tildekket seg fra de andre guttene” og ga henne en sjanse til å “sammenligne de to” før hun innrømmet.

Millie svarte: “Du burde ha kommet tilbake med henne!”