Etter ett års mellomrom, Libanon Har utnevnt en ny statsminister som håper at dens fiendtlige grupper vil være i stand til å avverge en total økonomisk kollaps og redde 2 millioner mennesker fra randen av fattigdom.

Demonstrantene krevde valg av en person som ble utvist fra den politiske eliten, men i stedet kalte det libanesiske parlamentet ham Najib Mikhadi, en milliardær som to ganger hadde ledet landet, hadde liten suksess, og ble i 2019 tiltalt av en statsadvokat – et beskyldende politisk motiv han benekter Beskrevet.

Mange av det libanesiske folket har hentet navnet på Libanons rike mann fra den fattige byen Tripoli, en liten middelhavsstat som ikke kunne klare alt – men som ikke engang kunne reformere seg selv for å redde seg selv fra ødeleggelse, og innbyggerne imot kravene.

Libanons økonomiske og finansielle krise har blitt stadig forverret siden slutten av 2019. Fattigdom har økt de siste månedene ettersom situasjonen kommer ut av kontroll, med alvorlig mangel på medisiner, drivstoff og strøm. Det libanesiske pundet har mistet 90% av verdien til dollaren, og presset høyere inflasjon.

Dette er tredje gang siden Hassan Diab-regjeringen trakk seg i august i fjor etter en massiv eksplosjon i en havn i Beirut. Siden den gang har Diabin-kabinettet kun handlet med et våkent øye og ytterligere forverret Libanons lammelse.

Det internasjonale samfunnet, ledet av Frankrike og EU, har fastsatt milliarder dollar i bistand til en leder som kan gjennomføre vidtrekkende reformer i alle aspekter av regjeringen, få til grunnleggende endringer i styresett, forhindre lokale spenninger og tillate staten. Å tilby tjenester.

Mikoti ble nominert mandag etter at statsminister Chad Hariri trakk seg, som mistet en langvarig maktkonflikt med landets president, Michael Awen. Han står nå overfor en oppoverbakke kamp for å akseptere navnet på et kabinett, og har vunnet anerkjennelse av giverland som har lovet å ikke helle for mye penger i Libanon uten en garanti for sannsynlighet.

Når Libanon kollapser, står lederne overfor trusselen om sanksjoner fra Frankrike og EU. Europeiske ledere ser ikke Mikatis retur som et vendepunkt. Imidlertid sa senior tjenestemenn at dommen vil bli opphevet til Mikati utpeker en ministerlinje.

“Etter det er avgjørelsen om disse ministrene kan bemyndiges til å gjøre ting annerledes,” sa en europeisk tjenestemann.

Mohanath Hake Ali, kommunikasjonsdirektør for Carnegie Midt-Østen-senteret, sa at korrupsjonsanklagene om at Mikadi var statsminister sist ikke var løst.

“Når det gjelder opposisjonsbevegelsen, legemliggjør Mikadi misbruk av tidligere regjeringer fordi han representerer to aspekter av det som er galt i Libanon,” sa han.

«Først ble familiens navn vist i en svindel med boliglån. For forretningsformål – de ble beskyldt for å bruke subsidierte lån designet for å hjelpe familier med lav inntekt med å kjøpe hjem. Dette førte til mangel på boliglån. Dette er en presedens for hvordan den politiske klassen har nærmet seg offentlige anliggender tidligere, og deres trange egeninteresse har alltid vært i høysetet. For det andre refererer han til velstandsgapet mer enn det beste, ulikheten i Libanon. ”