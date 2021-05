Libanon FM Midtøsten Nyheter forlater ISIL Angry Gulf Countries

Libanons utenriksminister har oppfordret presidenten til å løslate ham fra embetet, og det utløste en diplomatisk storm etter at han på TV sa at han beskyldte Gulfstatene for ISIL (ISIS) opprør.

“Kjærlighet, vennskap og brorskap, de brakte oss Den islamske staten,” sa Sarpal Wehbe, en minister i vaktmesterregjeringen, til Al-Hura TV mandag uten å nevne landene.

Wehbe kom med kommentarene under en muntlig krangel med en saudisk gjest i showet, og beskyldte den libanesiske presidenten Michael Aun for å ha “overlevert” sitt land til den libanesiske shiittiske bevegelsen Hizbollah, støttet av Riyadhs rival Teheran. “Jeg blir ikke fornærmet av en pedofil,” kastet Wehbe TV-apparatet.

Wehey beklaget tirsdag og sa at han ikke ønsket å fornærme de “broderlige arabiske landene”.

Etter møte med president Michael Owen sa Wehbe at han hadde sendt inn sin avskjedssøknad “i lys av den nylige utviklingen og omstendighetene med et intervju jeg ga til en TV-stasjon.”

Disse kommentarene truer Libanons anstrengelser for å forbedre forholdet til sunnimuslimske Gulfstater i en dypere økonomisk krise, som de er motvillige til å yte økonomisk hjelp de en gang gjorde på grunn av frustrasjon over Hizbollahs økende innflytelse.

GCC beklager formelt

Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater, Kuwait og Bahrain har innkalt libanesiske ambassadører og inngitt formelle klager mot ideen om å “fornærme”.

Naib al-Hajraf, generalsekretær i Gulf Cooperation Council (GCC), beklaget Gulfstatene formelt fra Weh for hans “uakseptable” kommentarer.

Stilt overfor en alvorlig økonomisk krise, har den libanesiske regjeringen tatt avstand fra kommentarer som en gang gjorde Riyadh, Beiruts viktigste økonomiske støttespiller, sint.

Han berømmet Wehbes kommentarer som “personlig mening” og sa at de ikke gjenspeiler statens holdning til “broderlige” forhold til Saudi-Arabia og Gulfen.

Den libanesiske avtroppende statsministeren Hassan Daib sa at han hadde søkt en forklaring fra Wehbe, og la til at landet hans var opptatt av å opprettholde “gode forbindelser” med Saudi-Arabia og Gulfen.

Statsminister Chad Hariri, som skylder mye av familiens formue til Saudi-støtte, kritiserte også Wehbe og sa at hans kommentarer ikke var underlagt diplomatiske regler.

I forrige måned kunngjorde Saudi-Arabia at de ville stanse import av frukt og grønnsaker fra Libanon og sa at det ble eksportert for narkotikahandel og anklaget Beirut for passivitet.

Beslutningen er et slag mot Libanon, som har vært utsatt for den verste økonomiske krisen siden borgerkrigen 1975-1990.