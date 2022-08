Libanon: Kornsiloer kollapser ved Beirut havn (bilder og videoer)

Skadede kornsiloer ved havnen i Beirut kollapset etter en brann søndag, fire dager før toårsdagen for en ødeleggende eksplosjon i havnen.







Av AFP

Publisert 31.07.2022 kl. 18:33 Lesetid: 3 minutter



UEn sky av støv dekket havnen etter at to av de 48 tårnene kollapset, fant AFP-journalister. Hærens helikoptre fløy umiddelbart til området og helte vann i et forsøk på å slukke brannen i bygningen fullstendig.

– De to andre tårnene står i fare for å kollapse, sa minister for offentlige arbeider Ali Hamiyeh til AFP.

En brann som vekker sjokk igjen

For to uker siden brøt det ut en brann i den mest skadede delen av siloene, som ifølge tjenestemenn og eksperter ble forårsaket av gjæring av de gjenværende kornreservene, på grunn av høye temperaturer.

Brannen gjenopplivet traumet til pårørende til ofrene for eksplosjonen 4. august 2020, som drepte mer enn 200 og skadet 6500 og ødela hele nabolag i den libanesiske hovedstaden.

En eksplosjon 4. august ble utløst i et lager hvor hundrevis av tonn ammoniumnitrat ble skjødesløst lagret. Kornsiloene i havnen, som ble hardt rammet av eksplosjonen, kollapset delvis.

Røyk og flammer fra en brann tidligere denne måneden kan sees i siloer.







Nødsituasjon

Etter brannen advarte statsminister Najib Mikati denne uken om at siloene sto i fare for å kollapse og ba militæret og katastrofeledelsesdirektoratet være i «høy beredskap».

Tjenestemenn sa at siloene fortsatt inneholder 3000 tonn hvete og andre korn som ikke kan fjernes på grunn av risikoen for kollaps.

Miljø- og helsedepartementene har rådet publikum til å evakuere området, bruke ansiktsmasker og lukke vinduene i hjemmet i tilfelle et ras.

I april beordret Libanon at gropene skulle rives, men denne avgjørelsen ble suspendert av motstand fra pårørende til ofrene for tragedien, som ønsker å gjøre den om til et minnesmerke.

– Jeg gråt da jeg visste at siloene hadde kollapset, sier Cécile Roukoz, som mistet broren sin i eksplosjonen 4. august, til AFP.







«Vi vil at de skal være vitner til forbrytelsen (…) og til minne om de som mistet livet uten grunn,» la han til.