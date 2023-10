Liberty Steel: Ansatte og arbeidere som ønsker å jobbe…men ikke gjør det

«Vi diskuterer med kolleger» Nico*, servitøren, forteller oss. «Vi kan trene online, på engelsk, på italiensk». «Noen mennesker kjeder seg, noen aksepterer det, men det er folk som liker det veldig dårlig» Fordømmer CNE-representant Angelo Clemente. «Noen har allerede trukket seg» la Nico til.

Arbeidere ved Liberty Galati i Liège avslutter 26 ukers arbeidsledighet. Så de blir tvunget til å komme til kontoret selv om det ikke er nok arbeidsmengde. Noen tar bøker eller leser avis.

Ikke alle situasjoner er like. Vi jobber i innkjøpsavdeling, økonomi, lønn, ledersekretariat. Som vedlikeholdsteknikere. I Matteos felt er det arbeid. Litt. For eksempel noen regninger å betale. «Det er vanskelig for kolleger å finne en arbeidsmengde for dagen, uken, men det er alltid noen der for å muntre dem opp litt. Det er styrken mellom oss, vi støtter hverandre.»

Liberty forklarer at det europeiske stålmarkedet er veldig vanskelig for tiden. Rentene er høye, inflasjonen er høy, vi har importert mye stål fra utlandet og det er grunnen til at salgsprisen har gått ned. Fabrikkene har ikke fungert på et år. Arbeidstakere er økonomisk arbeidsledige. De kommer hver femte uke.