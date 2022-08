Libya og Norge bombetrussel…

Selv om sommeren kommer, vil den Energiprispress Ikke hold tilbake. Det er sant at høytidene bidrar til økninger i drivstoffprisene ettersom transportutstyr er etterspurt, men dette er mindre. gass EllerElektrisitet Det er generelt lite etterspørsel. Imidlertid, i år Prisen synker ikke Det er også en motsituasjon på grunn av nye hendelser som kan få prisene til å eksplodere igjen i markedene.

De Olje Nye spenninger kan oppleves spesielt i ukene som kommer, ettersom mange produsentmarkeder som er avhengige av russisk olje vil oppleve eller oppleve store forstyrrelser. Dette er saken Libya For eksempel hvor Sosiale spenninger har dukket opp de siste ukene på grunn av økte levekostnader.

Libyaere har deltatt i store demonstrasjoner for å protestere mot deres tøffe levekår og periodiske strømbrudd. Folk mobiliserte for å kreve nyvalg, og som et resultat dro mange arbeidere i oljeindustrien ikke til arbeidsplassene sine, noe som var en Betydelig nedgang i råoljeproduksjonen. Vanligvis produserer Libya rundt 865.000 fat per dagMen den nåværende spenningen har skapt Forlate produksjonen 409 000 fat per dag eller mer 365.000 fat til bestemte tider.

Norge i streik

Et resultat av den nåværende energikrisen Jeg føler meg som en sommerfugl som flyr. Med dette forstår det Små ufarlige variasjoner fører til visjonære endringer og forvirring. Men det økonomiske oppsvinget, krigen i Ukraina, vestlige sanksjoner, det nevnte Libya, men det er nettopp dette som skjer. Norge Hvor vi observerer angripende I stor grad Oljesektoren. Faktisk General Energy Group Equinor var der allerede Steng ned tre olje- og gassfeltSiden streikene startet, bestemte fagforeningene mandag kveld Lønnsøkning For å kompensere for stigende inflasjon.

Ifølge Financial Times er kun 1 % av Norges gasseksport i dag berørt. Men hvis uroen fortsetter, kan det bli innkalt til streik Forhindrer fullstendig hydrokarbonoverføring. I en tid da Europa leter Alternative løsninger Etter beslutningen om å forby russiske hydrokarboner, er dette tilsynelatende en ny (større) problemFordi Norge i dag er den ledende leverandøren av energi til europeiske land. Fagforeninger truet å redusere Oljeproduksjon fra 341 000 fat råolje per dag og samtidig redusere eksporten gass av 56 %.

Heldigvis ser ting opp Stille på siden Norge. Fordi regjeringen sendte tilbake arbeidere og arbeidsgivere Fri kropp Hvem er ifølge norsk lov ansvarlig for å avgjøre denne konflikten? Ingenting tyder på at dette vil roe ånden til de streikende, som, hvis de ikke vinner saken, Utfør truslene deres. Alle disse bekymringene rundt energispørsmålet bidro Euroens fall til det laveste nivået mot dollaren på to tiår.