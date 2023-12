Lidende ber François Hardy Emmanuel Macron om å legalisere eutanasi

Hun liker å ofre seg. Den 79 år gamle franske sangeren har kjempet mot to kreftformer gjennom årene. Kreft i lymfeknuter og strupehode gjør det svært vanskelig for ham å spise, noe som gjør ham sliten. I et intervju med Paris Competition denne uken insisterer François Hardy: Hun ønsker å «komme seg raskt og raskt ut» fordi livet hennes har blitt «et mareritt».

Han uttrykte forespørselen flere ganger, men fransk lov tillot det ikke. Dette er grunnen til at oversetteren av «All the Boys and Girls» og «How to Say Goodbye to You» sendte et gripende brev til presidenten der han ba ham gjenåpne debatten om livets slutt. Publisert i La Tribune søndagTeksten ber Emmanuel Macron om å bevise «empati» og han «Det gjør at franskmenn som er veldig syke og håpløse kan bli bedre, kan stoppe lidelsene sine når de vet at ingen lindring lenger er mulig.

Thomas Dutrangs mor ønsker å lindre lidelsene til dem som føler at de «lider unødvendig». Til støtte siterer François Hardy møter med kreftpasienter under sykehusopphold.Ved sin andre eller tredje iterasjon kunne de ikke lenger tåle det.» Han snakker også om moren sin, som kunne dra nytte av forståelsen til «to forståelsesfulle og modige leger» da hun led av Charcots sykdom.

Minister for regional organisasjon og helseprofesjoner, Agnes Firmin Le Poto, svarte på spørsmålet. Alltid tilstede Tribune søndag, Han kunngjorde at regningen om støtte til livets slutt ville bli vurdert i 2024. Teksten inneholder et avsnitt om palliativ behandling, pasientrettigheter og hjelp til å dø, som François Hardy etterlyser.